Le marché chinois toujours haussier a également connu une année 2020 de hauts et de bas, enregistrant des baisses notables pour confirmer une tendance à la baisse qui s’est poursuivie en décembre.

Écrit par Damián García dans les mobiles chinois

C’est déjà passé et bien que le début de 2021 ait également été assez divertissant, la vérité est que Cette nouvelle année permettra de surmonter facilement un 2020 convulsif qui nous a laissé la première baisse de l’industrie mobile en quinze ans avec d’énormes hauts et bas dans les chiffres de ventes et Les marchés toujours haussiers comme la Chine sont également en récession si l’on parle du nombre de téléphones portables vendus.

En fait, l’information n’est pas anodine comme elle a été racontée par GizmoChina à la suite de ., qui à son tour fait écho un rapport du gouvernement chinois lui-même dans lequel un baisse de plus de 20% des livraisons de smartphones au cours de l’exercice 2020, par rapport à l’année précédente 2019.

Les données ont été collectées par l’Académie chinoise de l’information et des communications (CAICT), et ses experts estiment 296 millions d’unités mobiles vendues en 2020, pour les 372 millions d’unités expédiées en 2019 sur son marché géant. La réduction est donc significative, 20,4% pour être exact.

Savoir plus: Le hit du marché mobile: les ventes de smartphones subissent leur plus forte baisse en 14 ans

Tout le monde en Chine s’inquiète pour une année 2020 triste, sauf Apple

Cela confirme un tendance à la contraction du marché mobile chinois, motivé en partie par la pandémie de coronavirus qui a pris naissance à ses frontières, étant évidemment le premier pays à s’enfermer, en plus de la problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement et la baisse de la demande des clients.

On parle aussi d’un processus de saturation sur leurs marchés, avec une augmentation notable des périodes de rétention terminale avant la mise à niveau vers de nouveaux modèles, quelque peu également attribuable au manque de nouvelles et qu’Apple a réussi à atténuer en fin d’année en rejoignant la tendance 5G qui est déjà une tendance en Chine.

En allant plus en détail, il est possible de voir comment Huawei a poursuivi sa croissance imparable malgré la pandémie, mais les premiers mois de 2020 ont été mauvais pour tous les fabricants locaux, y compris des géants comme OPPO, Vivo ou Xiaomi. Et tout cela malgré le fait que Les détaillants chinois s’attendent à ce que la 5G augmente leurs ventes malgré tout.

Ce ralentissement du marché chinois en 2020 a certainement également été favorisé par le veto de l’administration Trump d’un bon nombre d’entreprises chinoises, approuvant des restrictions commerciales qui ont presque complètement paralysé les activités de Huawei à l’extérieur du pays, affectant même l’offre locale en ne pouvant accéder à un approvisionnement continu en puces et autres technologies enregistré aux États-Unis.

Comme nous l’avons mentionné, Apple a de la chance avec une part de 20% sur le marché chinois pour la première fois de son histoire, mais l’industrie mobile a chuté de 12,8% d’une année sur l’autre en décembre, livrant un total de 25,2 millions de smartphones aux utilisateurs en Chine, en notant que le nid-de-poule n’est pas encore passé … Il va falloir voir comment il évolue, mais maintenant il est expliqué que de nombreuses firmes se sont tournées vers l’Inde comme marché prioritaire!

Savoir plus: Samsung vend 50% de plus grâce en partie à son engagement à plier les téléphones portables