Balan Wonderworld a attiré l’attention pour sa proposition de plate-forme attrayante et pour être un projet en charge des créateurs de Sonic. Si vous êtes enthousiasmé par cette version, vous serez heureux de savoir que vous pourrez y jouer avant sa sortie officielle.

Square Enix et Arzest ont confirmé qu’ils préparaient une démo de Balan Wonderworld qui arrivera très prochainement sur toutes les plateformes. La version d’essai sera un regard en profondeur sur le titre de l’aventure, car il sera livré avec beaucoup de contenu.

Les studios ont révélé la date de sortie de la démo, les plates-formes sur lesquelles elle sera disponible et ont donné des détails sur les niveaux de Balan Wonderworld qui peuvent être testés.

Quand la démo de Balan Wonderworld fera-t-elle ses débuts?

Si vous voulez savoir ce que Balan Wonderworld offrira lors de ses débuts officiels, sachez que sa démo sera disponible dans le monde entier ce mois-ci. La version d’essai sortira le 28 janvier.

Vous n’aurez aucun problème à jeter un œil à la plate-forme, car la démo sera publiée sur un grand nombre de systèmes. Vous pouvez donc le télécharger sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Switch et PC.

Il est important de mentionner que sa version informatique ne sera proposée que via Steam, la plateforme de Valve. La démo proposera plusieurs niveaux pour apprendre les mécaniques de base et vous permettra même de combattre un boss.

Nous avons des nouvelles balaniques! 🎩✨ Une démo sera disponible au téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam le 28 janvier 2021! Jouez seul ou en coopération locale avec un ami et préparez-vous à profiter de la magie de #BalanWonderworld. pic.twitter.com/c5aAGbBhoi – Balan Wonderworld (@balanwworld) 19 janvier 2021

Que comprendra la démo de Balan Wonderworld?

Square Enix et Arzest ont confirmé que la version d’essai donnera accès aux 2 premiers actes du chapitre 1 du titre. De plus, les joueurs pourront profiter du premier acte des chapitres 4 et 6. Comme si cela ne suffisait pas, ils exploreront l’île de Tim, où vivent des créatures particulières.

La démo comprendra un mode coopératif local, où 2 joueurs prendront le contrôle de Leo et Emma. Grâce aux capacités de chacun, il sera possible de trouver et d’accéder à des routes non disponibles en mode solo.

Les développeurs ont assuré que la démo est un bref échantillon du jeu, qui comprendra 12 mondes au total. Les joueurs affronteront un boss dans le premier monde du titre, qui les mènera vers une ferme curieuse.

Dans chacun des niveaux, vous trouverez des costumes qui donneront des capacités spéciales aux personnages. De même, des statues spéciales peuvent être collectées. Enfin, il sera possible de profiter d’une série de mini-jeux cachés.

Balan Wonderworld fera ses débuts sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC le 26 mars. Recherchez plus de nouvelles sur le titre dans ce lien.

