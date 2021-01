Square Enix a toujours été une entreprise destinée à surprendre, à nous offrir des univers que nous n’aurions jamais cru possibles, à nous faire vivre des expériences qui nous font regarder l’écran. Si par lui-même Final Fantasy est l’une de leurs œuvres les plus reconnues, le nouveau jeu qu’ils ont en main cherche aussi à être inoubliable. Ceci est présenté comme Balan Wonderworld et cherche à être ce titre de plate-forme qui tu ne peux pas sortir de ta tête.

La proposition d’aventure et de plate-forme nous mènera dans différents mondes magiques dont la progression nous conduira à essayer toutes sortes de compétences uniques. Mais si vous sentez toujours que vous avez besoin d’autre chose pour pouvoir vous intéresser au jeu, sachez que vous avez de la chance. du 28 janvier Une démo impressionnante de 2 heures sera publiée sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Balance Wonderworld | Square Enix

L’intention de l’entreprise avec cette démo est que les joueurs peuvent profiter d’une bonne base de contenu, permettant ainsi profitez d’une démo complète de deux heures jusqu’à ce que le jeu voit enfin sa première en mars de cette année. De cette façon, nous pouvons avoir l’opportunité de profiter de trois des douze mondes qui composeront l’aventure.

Un autre des points les plus attrayants de cette démo est que nous pouvons profiter de la proposition à la fois seuls et dans une coopérative locale, pouvant ainsi combiner les compétences pour surmonter les niveaux avec plus de succès. Mais si vous voulez encore en savoir plus, sachez que Balan Wonderworld sera disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X / S et PlayStation 5.