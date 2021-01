Nous savions déjà que Équilibre Wonderworld viendrait à Commutateur NintendoDe plus, nous avions déjà une date de sortie. Cependant, compte tenu des attentes générées par cette nouvelle adresse IP Square Enix, il est vrai que chaque nouvelle donnée ou vidéo est reçue à bras ouverts par une grande partie de la communauté. Eh bien, une démo serait bien, non?

Et c’est précisément que Square Enix a été chargé d’annoncer que le nouveau jeu des créateurs de Sonic the Hedgehog, Balan Wonderworld, aura une version de démonstration totalement gratuite dans l’eShop la semaine prochaine. La démo en question, disponible sur 28 janvier, nous permettra de profiter deux heures de jeu à la fois seul et avec des amis, en utilisant leur coopérative locale et en jouant Emma et Leo, les protagonistes de ce spectacle particulier.

D’autre part, la démo de Balan Wonderworld comprendra trois de ses douze mondes magiques:

Monde 1 – L’homme qui fait face à une tempête (situé dans une belle ferme avec des collines et des cultures géantes). Zones jouables: Acte 1, Acte 2 et combat contre le boss final.

Monde 4 – Le garçon qui veut ne faire qu’un avec le vent (plongé dans la passion du ciel). Zone jouable: Act one.

Monde 6 – La fille et le chaton (petit plus à ajouter). Zone jouable: Act one.

Pour mettre la cerise sur le gâteau, nous serons autorisés à accéder à l’île natale des Tim (créatures magiques avec de grandes capacités que nous pouvons utiliser à notre avantage) et une sorte de base qui sert de passage aux trois mondes mystérieux qui nous sont présentés cette version d’essai.

Êtes-vous prêt à enfiler vos costumes et à aider nos protagonistes à résoudre une myriade de mystères colorés? Nous vous rappelons qu’en l’absence de Balan Wonderworld sur Nintendo Switch le 26 mars, cette démo pourrait être l’outil parfait pour comprendre pleinement une partie de ce qui nous attend dans cette aventure à la fois particulière et surprenante.

Source: Communiqué de presse

