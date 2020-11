Biffé il y a quelques années à peine d’être un marché de niche pour un public rejeté par la société, de plus en plus de secteurs veulent désormais adopter la mode imparable que représente le jeu, une curieuse redondance, avec le dernier engouement de la marque de mode de luxe Balenciaga. Et c’est que le célèbre designer a anticipé l’arrivée imminente de Afterworld: l’ère de demain, un jeu vidéo qui nous emmènera dans «une aventure allégorique se déroulant en 2031, dans laquelle un avatar héros évoluera à travers différents domaines, motivé par des tâches et des interactions».

Une description qui, en plus d’être assez vague et peu concise, anticipe déjà le fait qu’il s’agit d’une création exclusivement destinée à servir de vitrine à sa prochaine collection, et ne pas nous offrir de valeur ajoutée dans la scène du jeu vidéo.

Au fur et à mesure qu’ils avancent de Balenciaga, la prochaine collection de la maison de couture sera basée sur le thème du destin humain, «comme vous le voyez un voyage interactif et gamifié“, Montrant” le lent retour à un équilibre plus sain entre la nature et l’industrie “à travers le gameplay de sorte qu’à la fin du jeu, le jeu nous récompense avec un” exercice de respiration dans la vraie vie se déroulant dans une utopie virtuelle «.

Au fil des ans, les jeux vidéo ont fourni la place pour de nombreuses versions qui n’étaient pas liées au monde du jeu.

En 2008, nous avons vu comment la chanson de Guns n ‘Roses “Shackler’s Revenge” a fait ses débuts pour la première fois (et avant la sortie de l’album du groupe) dans le jeu Rock Band 2; ou des cas comme celui de 2017, lorsque Porsche a présenté la 911 GT2 RS 2018 sur la scène de la conférence E3 de Microsoft, liée à la couverture et à la disponibilité en jeu de la même à l’intérieur de Forza Motorsport 7.

En fait, le monde du jeu et de la mode a joué dans certaines des collaborations les plus fréquentes de ces derniers temps, avec de grands exemples tels que le cas de la Coupe du monde de League of Legends ou les peaux et vêtements royaux dessinés par Louis Vuitton qui s’est vendu pour plusieurs milliers de dollars, ou sa précédente collaboration avec Final Fantasy XIII au Japon; l’incroyablement limité Baskets Travis Scott PlayStation; Veste Acronym inspirée de Death Stranding qui s’est vendue pour 1 785 $; et encore plus de collaborations piétonnes comme le récent partenariat Pull and Bear et Blizzard.

Bien que heureusement, il semble que ce soit une rue à double sens, en ajoutant récemment des collaborations telles que 100 Thieves, qui a lancé versions virtuelles de leurs vêtements dans Animal Crossing.