Tales of a commencé son histoire en 1995, l’année de la sortie de Tales of Phantasia au Japon. Au fil des ans, la franchise est devenue un favori parmi les amateurs de RPG, qui attendent avec impatience Tales of Arise, le prochain opus déjà en développement.

Si vous êtes un adepte de la série, il y a des nouvelles qui vous exciteront sans aucun doute. Bandai Namco prépare déjà les célébrations du 25e anniversaire de la saga. Tout commencera par un flux spécial auquel participeront d’importants développeurs qui y sont liés.

En outre, la société a préparé une enquête pour les fans. Beaucoup pensent que les questions parlent de l’avenir de la série, car elles posent des questions sur d’éventuels remakes ou relances.

Ils fêteront les contes d’anniversaire avec un stream

Bandai Namco a rapporté que leur événement spécial anniversaire mettra en vedette les producteurs de la série. Tous raconteront des histoires sur le développement et la création de Tales of. De même, les résultats de l’enquête auprès des fans seront discutés.

Comme prévu, il y aura également des nouvelles et des annonces. La société a annoncé qu’elle partagerait des informations sur les événements à venir, les articles d’anniversaire et plus encore. Les joueurs n’excluent pas complètement les révélations sur l’avenir de la franchise, mais rien n’a été confirmé pour l’instant.

L’événement n’a pas de date confirmée pour l’instant, mais l’anniversaire de la saga est le 15 décembre prochain. Ainsi, le stream pourrait avoir lieu à cette date ou même quelques jours avant. La date et les autres détails de l’événement seront bientôt révélés.

Quant à l’enquête, elle s’adresse aux joueurs japonais. Ce qui est frappant, ce sont les questions liées aux remakes, aux ports et aux rééditions possibles des tranches précédentes de la saga.

『テ イ ル ズ オ ブ』 25 周年 記念 番 組 が 配 信 決定!

本 番 組 の 制作 に 向 け て 、 視 聴 者 の 皆 様 に 事前 ア ン ケ ー ト を 行 っ て お り ま す!

皆 様 の 好 き な タ イ ト ル や 名 シ ー ン 、 過去 作 の 開 発 担当 者 に 聞 き ​​た い 質問 や コ メ ン ト な ど も 募集 し て お 周年 り す!! し て お り ま す! – テ イ ル ズ チ ャ ン ネ ル + (@tales_ch) 6 novembre 2020

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, parmi les versions les plus récentes de la franchise se trouve Tales of Crestoria, un titre pour les appareils iOS et Android. D’autre part, les fans pourraient profiter de Tales of Vesperia: Definitive Edition sur les consoles actuelles et sur PC.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre plus d’informations sur le 25e anniversaire de la série. Vous pouvez connaître d’autres nouvelles sur Tales of dans ce lien.

