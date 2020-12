La filiale brésilienne de Modus Games nous apporte le deuxième volet de la saga des combats entre mecha, Override 2: Super Mech League. Le jeu qui, comme annoncé, est maintenant disponible, nous met dans les circuits de quelques grands robots qui, après avoir accompli leur tâche d’éliminer les Xénotypes de la planète, sont utilisés comme moyen de s’entraîner à un nouveau sport: les batailles de mécha. Comme s’il s’agissait d’une ligue dans n’importe quelle compétition sportive, nous incarnons le joueur d’un club, dont l’objectif est d’atteindre le sommet.

Override 2: Super Mech League peut être joué à la fois en solo et en multijoueur avec jusqu’à 4 joueurs en mode local ou en ligne

Dans ce titre, nous pouvons concourir dans un divers modes de jeu, avec 20 robots jouables différents, chacun avec ses propres compétences et mouvements uniques, sur une variété de champs de bataille avec des éléments dynamiques. De plus, nous pouvons les personnaliser à notre guise lorsque nous débloquons des skins et des accessoires pendant que nous jouons. Le jeu, qui a déjà été publié sur l’eShop Nintendo Switch, a montré sa bande-annonce de lancement dans laquelle nous pouvons voir quelques batailles, ainsi que la large liste de personnages parmi lesquels choisir. D’autre part, à partir de la chaîne YouTube Handheld Players, ils ont partagé un gameplay étendu dans lequel le fonctionnement du jeu dans l’hybride Nintendo est vu plus en détail.

