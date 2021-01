Popcorn Pixar, une série de 10 nouveaux courts métrages du studio

Disney a publié le Bande-annonce espagnole de Popcorn Pixar, une nouvelle série exclusive sur sa plateforme de streaming Disney + qui fera la première de ce très Vendredi 22 janvier et aura un total de 10 nouveaux courts métrages basés sur les films les plus populaires de Pixar (Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles or Cars) ainsi que le plus récent (Coco and Soul). Ces nouvelles histoires créées par les animateurs de Pixar Animation Studios sortiront en même temps, sans attendre, donc le titre de neuf des dix courts métrages qui composent cette série surprenante et saisissante a été révélé.

Tous les shorts Popcorn Pixar

Danser avec des voitures (Voitures) Parking ‘Nada Lelo’ (Voitures) Âme de la ville (Âme) Cookie yum yum (Les Indestructibles) Journée de devoirs de style Indestructibles (Les Indestructibles) Dory trouve (Trouver Nemo) Dans la vie des morts (Coco) Au gymnase et au-delà (Toy Story) Animaux en peluche avec Ducky et Bunny (Toy Story) Court-métrage inopiné

