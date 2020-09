Hier, ceux qui ont vu le spectacle initial du Gamescom 2020, ils ont pu voir un premier aperçu de nombreuses nouveautés dans les jeux dont celle de Age Of Empires III Édition définitive dont une bande-annonce a été diffusée et la date de sortie a été annoncée, qui sera bien sûr sur Xbox Game Pass pour PC dès le premier jour.

Ce nouveau remaster regorge d’actualités, à la fois jouables et dans sa section graphique.

Pre-Order Age of Empires III: DE TODAY and prepare for it’s release October 15th, 2020! Available on the Microsoft Store, Steam, and Xbox Gamepass for PC! 🔴 Details & Bundles: https://t.co/okUZZhwnxh

🔴 Microsoft Store: https://t.co/eAA68322ax

🔴 Steam: https://t.co/2mwFasR60d pic.twitter.com/Jfh5cDORpP — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) August 27, 2020

Age of Empires III Definitive Edition a déjà une date de sortie

Ce n’est peut-être pas le volet le plus populaire de la franchise mais c’est sans aucun doute une clé de l’arrivée du quatrième opus ou de nouveaux remasters tels que Age Of Empires: Mythologies, sur lesquels un serveur veut vraiment mettre la main.

Le 15 octobre sera la date de lancement choisie et nous pourrons y jouer à la fois sur Game Pass et sur PC en l’achetant dans le Windows Store et sur Steam.

La description

Age of Empires III: Definitive Edition élève la célébration de l’une des franchises RTS les plus appréciées dans une édition définitive avec des fonctionnalités améliorées et un gameplay modernisé.

Dirigez de puissantes civilisations à travers l’Europe et les Amériques, ou partez sur les champs de bataille d’Asie avec d’incroyables Graphiques 4K Ultra HD et une bande-son entièrement remasterisée. Comprend deux nouveaux modes de jeu:

Batailles historiques et missions de défi de The Art of War, plus toutes les extensions publiées et les 14 civilisations, plus deux tout nouveaux: les Suédois et les Incas.

Connectez-vous pour défier d’autres joueurs grâce au mode multijoueur en ligne mis à jour avec jeu sur plusieurs réseaux et découvrez les dernières fonctionnalités du jeu, telles que les modes spectateur et compatibilité mod.