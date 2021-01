La suite du classique Nintendo 64 arrivera ce printemps, célébrant le 25e anniversaire de Pokémon.

Quelle semaine chargée ils ont été chez Nintendo! Il y a quelques jours à peine, la nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World a été présentée sur Nintendo Switch. Et maintenant, les utilisateurs de la console hybride ont un autre nom pour désigner leur liste de jeux pour les prochains mois: Nouveau Pokémon Snap. Cette nouvelle aventure inspirée dans la nintendo 64 classique présente une nouvelle bande-annonce de sa proposition, et surtout, la date de sortie. Sera disponible 30 avril.

Si vous faites partie de ces joueurs qui peuvent toujours gagner, The Pokémon Company ajoute que la période de réservation du jeu commencera aujourd’hui. Mais revenons au jeu lui-même, la nouvelle bande-annonce de New Pokémon Snap nous permet de nous plonger pleinement dans la région Lental, pour voir à quoi ressembleront leurs scénarios – et leurs Pokémon – lorsque nous prendrons notre appareil photo pour une promenade dans quelques mois.

Dans New Pokémon Snap, nous explorerons la région Lental, un lieu composé de îles de toutes sortes dont les écosystèmes vont des jungles et forêts denses aux vastes déserts arides. Et bien sûr, ils sont l’habitat d’un grand nombre de Pokémon en attente d’être étudié. A la demande du professeur Mirror (dans la version anglaise du jeu), nous irons dans les îles pour découvrir la raison pour laquelle certaines de ces créatures Ils brillent dans le noir.

Un phénomène appelé “Illumina”, qui est unique à cette région, et que nous pouvons capturer grâce à notre appareil photo et nos compétences photographiques. Bien sûr, il y aura des opportunités de photos partout, car les créatures interagissent d’elles-mêmes, ou ils jouent les uns avec les autres sans être alerté de notre présence. Et avec les fluffruits qui abondent dans Lental, nous pouvons attirer votre attention sur prends cette photo idéale pour illustrer notre album.

Le 25e anniversaire de Pokémon promet une nouvelle importante

Maintenant que nous savons que le nouveau Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch 30 avril, tous les yeux des fans de la saga seront sur ce que Game Freak peut nous proposer pour commémorer le 25e anniversaire de Pokémon. Sans surprise, à la fin de 2020, ils ont promis de grandes annonces pour la saga au cours des 12 prochains mois.

Et ni court ni paresseux, après seulement quelques semaines de ce 2021, nous avons déjà la date de ce jeu, et des annonces telles que la collaboration entre Pokémon et Katy Perry. Bien que plus d’un rêvera de l’annonce d’un nouveau jeu, ce qui ne serait pas surprenant au vu du succès de Pokémon Sword and Shield.

