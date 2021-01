Développé par des vétérans après Titan Quest et Macicka 2, il sortira sur PC via Steam Early Access.

La mythologie nordique est la toile de fond de Valheim, un nouveau jeu vidéo de action, survie et exploration dans le monde ouvert dans lequel une équipe composée d’anciens créatifs travaillant après Magicka 2 et la série Titan Quest, et que nous connaissons maintenant, nous affrontera contre des ennemis cauchemardesques dans quelques jours, car il fait ses débuts sur PC en tant qu’accès anticipé sur Steam le prochain 2 février.

Valheim est très difficile. Tu mourras beaucoup Tes amis mourront beaucoup Richard SvenssonPour célébrer la nouvelle, l’équipe de Studio Iron Gate a présenté une bande-annonce pour Valheim dans laquelle nous pouvons voir certains des combats acharnés dans lesquels nous serons plongés dans ce jeu vidéo qui, entre autres, promet une expérience stimulante comme peu d’autres. “Valheim c’est très difficile. Tu mourras beaucoup“, explique le responsable de l’étude, Richard Svensson.

“Vos amis mourront beaucoup. Mais nous espérons avoir atteint cet objectif Équilibre entre être inutilement brutal et offrir une expérience enrichissante et stimulante », ajoute le créateur, qui rappelle que Valheim permet de jouer avec d’autres grâce à multijoueur coopératif jusqu’à 9 joueurs. “Le monde que nous avons créé est immense et varié, et il y a de la place pour bien plus”, soulignent en revanche les éditeurs de ce jeu d’action et de rôle. Que pouvons-nous attendre du Steam Early Access de Valheim?

Le jeu vidéo invite les joueurs à explorer de grands scénarios typiques des histoires vikings avec, bien sûr, des monstres et des ennemis typiques de cette mythologie, tous toujours créés de manière procédurale. «Le jeu a un large gamme d’armes que les Vikings sans peur de la mort pourront s’équiper dans les combats contre les boss primordiaux des mythes et légendes », déclarent-ils dans un communiqué.« Valheim propose un système de combat basé sur esquiver et bloquer. L’aventure Viking peut être jouée seul ou avec jusqu’à neuf amis, car personne ne veut affronter la mort à plusieurs reprises seul. »Mais au-delà du combat, Valheim a d’autres détails très intéressants.

Vous pouvez construire des forteresses et fabriquer vos propres armes, équipements et même naviresLes joueurs peuvent construire des maisons et des fondations à partir de laquelle se préparer avant de commencer une nouvelle vague de pillage. Les options de fabrication ne manqueront pas non plus, avec la possibilité de créer de nouvelles armes et de nouveaux équipements défensifs, ainsi que bateaux pour atteindre des zones plus éloignées. “Explorer le monde de Valheim, c’est comme être là-bas plutôt que dans un monde virtuel. Lorsque beaucoup d’entre nous sont pris au piège à l’intérieur, rencontrant des gens virtuellement, c’est une bouffée d’air frais, et juste ce dont nous avons besoin en ces temps », conclut le PDG de Coffe Stain Publishing.

Vikings dans les jeux vidéo

Les féroces Vikings ont toujours été présents dans le monde des jeux vidéo, même si ces derniers temps, nous avons apprécié certaines des meilleures propositions basées sur ce thème. Le plus récent a été Assassin’s Creed Valhalla by Ubisoft, mais il ne faut pas oublier le redoutable God of War sur PS4, ou des propositions comme Rune 2, qui mise à jour après mise à jour, cherche à offrir cette expérience de combat sanglante que vous attendez d’un jeu vidéo mettant en vedette des Vikings. .

