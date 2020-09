Attention: spoilers à venir pour Nightwing # 74!

Nightwing est de retour dans l’univers DC. Après avoir vu Dick Grayson vivre pendant deux ans en tant que Ric Grayson sans ses souvenirs de sa vie dans la famille Bat, il est enfin de retour avec ses souvenirs restaurés dans Nightwing # 74. Il est également révélé dans ce numéro que Batman n’a jamais abandonné Dick Grayson et avait été plus impliqué dans le voyage de Dick en tant que Ric que les fans ne l’auraient pu imaginer.

Le retour de Nightwing ne s’est pas fait sans son lot de luttes. Dans les derniers numéros de Nightwing de l’écrivain Dan Jurgens et de l’artiste Ryan Benjamin, Dick Grayson a vu son esprit fragile repris par le Joker, qui a utilisé le même cristal hypnotique que la Court of Owls a essayé d’utiliser pour transformer Dick en l’un de leurs Assassins Talon. Grâce au cristal, Joker a fait croire à Dick qu’il était Dickyboy, le fils de Joker, le corrompant à ses côtés dans la guerre du Joker. Joker a utilisé son nouvel agent pour essayer de tendre un piège destiné à tuer Robin et Red Hood. Cependant, Batgirl est arrivé et a réussi à retirer le cristal des mains de Joker. Enfin, avec le cristal dans ses propres mains, Dick a pu retrouver ses vrais souvenirs en tant que Nightwing.

En relation: Nightwing était en fait supposé être un membre de la Cour des hiboux

Lorsque la poussière retombe, Batman lui-même arrive, disant à Dick qu’il est heureux d’être de retour, car il appartient à sa famille. Dick semble surpris de voir le Chevalier Noir, pensant que le Batman l’avait abandonné. Batman réplique, disant que même s’il n’a peut-être pas été une présence visible dans les deux ans qui ont suivi que Dick a été abattu et a perdu ses souvenirs, il était toujours présent et surveillait continuellement son ancien pupille.

Apparemment, Batman était plus impliqué dans la vie de Ric Grayson que les fans n’auraient pu le réaliser. Nightwing # 74 partage que Batman était effectivement présent en arrière-plan plusieurs fois, surveillant Ric depuis les toits ci-dessus, ce qui peut être vu spécifiquement dans Nightwing # 50, qui se déroule peu de temps après que Dick ait été abattu. Il semble que Batman se trouve également en arrière-plan dans d’autres numéros précédents de la série, comme un œuf de Pâques de Dark Knight.

C’est vraiment cool d’apprendre que Batman n’a jamais abandonné Ric. Il se souciait de lui tout le temps et n’oublia jamais le premier Robin. Batman semble vraiment heureux que Dick soit de retour en action et que Nightwing soit enfin revenu dans la Bat Family. C’est aussi le moment idéal, car Batman va avoir besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir alors que la guerre du Joker continue de s’intensifier et que le chaos n’a fait qu’empirer. La pause de Dick Grayson avait du sens, mais le retour de Nightwing était attendu depuis longtemps.

Fans de Nightwing devrait être extatique que Dick Grayson soit de retour et prêt à se battre aux côtés du Chevalier noir dans ce qui semble être le conflit le plus intense que Gotham City ait jamais connu.

Suivant: Trois jokers: pourquoi Nightwing est absent de l’histoire