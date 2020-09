Le nouveau coronavirus se propage toujours facilement dans diverses communautés, y compris des régions qui ont pu aplatir la courbe de la première vague COVID-19.

Le meilleur exemple vient du Royaume-Uni, où la star de Batman, Robert Pattinson, aurait été testée positive.

Warner Bros. a confirmé qu’un membre de l’équipe filmant près de Londres a attrapé le virus, sans nommer aucun nom, et que la production a été interrompue.

La pandémie du nouveau coronavirus est toujours incontrôlable dans de nombreux endroits, plusieurs pays signalant des milliers à des dizaines de milliers de nouveaux cas par jour. Même les régions où la première vague de COVID-19 a été contenue ne sont pas sûres, car le virus se propage toujours dans les communautés. Les vaccins et les médicaments en vente libre qui peuvent prévenir les complications ne sont pas disponibles, et les campagnes de dépistage et de recherche des contacts peuvent ne pas toujours attraper toutes les personnes qui ont été exposées au virus et ont été infectées. C’est pourquoi il est toujours important de respecter les mesures de sécurité telles que la distance sociale, les masques faciaux et l’hygiène fréquente des mains. Ces mesures de protection ne peuvent pas éliminer le risque d’infection, mais elles peuvent contribuer à le réduire. En d’autres termes, personne n’est en sécurité actuellement. Pas même Batman.

Quand Robert Pattinson a été annoncé comme le nouveau Batman, j’avais peu d’enthousiasme pour tout cela. Ce n’est pas que j’ai préféré la version du héros de Ben Affleck compte tenu de ce qui s’est passé jusqu’à présent avec les films Warner Bros.DCEU. À deux exceptions notables, Wonder Woman et Aquaman, les films DCEU ont été d’énormes déceptions. Je ne suis pas intéressé par un Snyder Cut de tout ce que Warner a fait jusqu’à présent. Mais je dois dire qu’après avoir vu la première bande-annonce de The Batman, ainsi que les teasers pour le redémarrage de Suicide Squad, j’espère que Warner aura une chance de trouver une réponse à l’univers incroyablement divertissant des Avengers de Disney.

Mais nous devrons attendre longtemps pour y arriver. Ce n’est pas seulement qu’aller au cinéma peut être incroyablement risqué en ce moment, et les choses ne changeront pas dans un avenir prévisible. Les films eux-mêmes pourraient voir d’autres retards liés au coronavirus, en particulier si les acteurs sont infectés.

La capture d’écran de la bande-annonce de Batman montre Robert Pattinson jouant Bruce Wayne / Batman. Source de l’image: YouTube

Une source a déclaré à Vanity Fair que Pattinson avait été testé positif pour le coronavirus, ce qui a obligé la production de The Batman à arrêter le tournage quelques jours seulement après la reprise du travail.

Warner n’a pas confirmé que Pattinson était infecté, mais a déclaré que quelqu’un avait contracté le virus. «Un membre de la production de The Batman a été testé positif au COVID-19 et s’isole conformément aux protocoles établis. Le tournage est temporairement suspendu », a déclaré le studio dans un communiqué.

Deux personnes connaissant le sujet ont également déclaré au New York Times que Pattinson avait effectivement été testé positif.

Les acteurs et l’équipe tournaient dans des studios à l’extérieur de Londres, et la production a juste repris après une longue interruption. Le tournage a été interrompu en mars lorsque des mesures de verrouillage sont entrées en vigueur dans de nombreux pays, dont les États-Unis et la majeure partie de l’Europe. L’équipe a déménagé à Londres pour reprendre le travail sur le film épique de super-héros, car le taux d’infection à coronavirus reste élevé en Californie.

La Grande-Bretagne a confirmé à ce jour plus de 340 000 infections au COVID-19 et plus de 41 500 décès. Le pays a enregistré entre 4 000 et 6 000 nouvelles infections par jour au plus fort de la pandémie au début du mois d’avril, mais a pu contrôler la propagation à la fin du mois de juin alors qu’il signalait moins de 900 cas par jour. Le nombre de cas a de nouveau augmenté à la mi-août, dépassant brièvement 2 000 infections quotidiennes. Depuis lors, le nombre de cas n’a cessé d’augmenter, atteignant plus de 1700 personnes jeudi.

On ne sait pas comment cet événement aura un impact sur la production de The Batman. Il n’y a aucun moyen de prédire l’évolution de l’infection à coronavirus, même pour les personnes qui ne sont pas nécessairement à risque de développer des complications. Le film devrait ouvrir le 1er octobre 2021, ce qui laisse à Warner suffisamment de temps pour terminer le tournage et le travail de post-production.

Bien que Pattinson n’ait pas confirmé son test COVID-19 positif, d’autres acteurs l’ont fait. Un peu plus tôt cette semaine, Dwayne Johnson a déclaré que lui et sa femme, ainsi que ses deux filles, avaient été infectés, contractant la maladie d’amis proches de la famille.

La première bande-annonce de The Batman suit ci-dessous.

