Xiaomi a un nouveau mobile pas cher: c’est le POCO M3, avec une batterie de 6000 mAh et un prix de 150 euros.

Écrit par Christian Collado

le nouveau POCO M3 C’est le premier mobile d’entrée de gamme que la sous-marque Xiaomi lance dans le monde entier. Cela coûte moins de 150 euros, et propose des spécifications très intéressantes, parmi lesquelles se démarquent un énorme batterie, l’un des plus grands que nous ayons vus sur un mobile Xiaomi à ce jour.

A cette occasion, en plus, Xiaomi a changé de stratégie et ce modèle POCO n’est plus un mobile Redmi déguisé. Au lieu de cela, la marque a créé un tout nouveau terminal, avec un design accrocheur et un rapport qualité-prix difficile à battre.

POCO M3, toutes les informations

Xiaomi POCO M3, fiche technique Spécifications Dimensions 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes Écran 6,53 pouces Résolution IPS Full HD + 2340 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 Go Système d’exploitation MIUI 11 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go CamérasArrière: triple 48 MP (f / 1,79) + Ultra large 8 MP 118 ° + Macro 2 MP

Frontale: 8 MPBatterie6000 mAh avec charge rapide 18WAutresLecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, émetteur infrarougeDate de départ27 novembrePrix sortieÀ partir de 149 euros

Corps en plastique et design accrocheur

Il est facile de déduire de son nom que ce PETIT M3 C’est le modèle qui vient succéder au POCO M2 Pro, un modèle lancé en Inde qui a hérité des fonctionnalités du Redmi Note 9 Pro.

Mais contrairement au M2 Pro, le PETIT M3 C’est un modèle qui ne ressemble à aucun autre terminal lancé par Xiaomi à ce jour.

En commençant par sa conception, on trouve un polycarbonate –plastique– corps disponible en trois finitions: bleu, noir et un jaune éclatant, qui rappelle un peu l’édition OnePlus 8T Cyberpunk 2077.

Son arrière abrite une grande “fenêtre” en verre, où le caméras d’appareils, dirigé par un Capteur de résolution de 48 mégapixels, et qui s’accompagne de la série désormais classique de capteurs supplémentaires que Xiaomi incorpore généralement dans ses terminaux les plus abordables: a 8 mégapixels ultra grand angle et une macro 2 mégapixels.

L’avant du téléphone est occupé par un grand écran de 6,53 pouces de diagonale et résolution Full HD +, basée sur la technologie LCD. Il a une petite encoche en forme de goutte d’eau en haut, où le Caméra frontale de 16 mégapixels.

Le fait d’utiliser un écran IPS au lieu d’AMOLED, a conduit Xiaomi à devoir trouver une position pour le lecteur d’empreintes digitales autre que le panneau lui-même. Ainsi, la marque décide intégrer le lecteur d’empreintes digitales sur un côté de l’appareil, juste au-dessus des boutons de contrôle du volume.

Snapdragon 662 et une batterie plus que suffisante

Sous le capot de ce modèle abordable se trouve le Processeur Qualcomm Snapdragon 662, une puce de huit cœurs Kryo 260 fabriqué en processus de 11 nanomètres, soutenu par le GPU Adreno 610.

Dans ce cas, le terminal intègre 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible par microSD.

Mais sans aucun doute, la chose la plus frappante à propos de ce modèle est sa Capacité de la batterie de 6000 mAh qui assurent une autonomie de quelques jours sans avoir à passer par le chargeur. Quant au système de charge, il s’agit de Quick Charge 3.0 avec une puissance maximale prise en charge de 18 W.

Il existe également d’autres fonctionnalités telles que NFC, double haut-parleur avec son stéréo, prise casque 3,5 mm et port infrarouge. Tout cela est soutenu par MIUI 12 dans sa version basée sur Android 10, et personnalisée avec le lanceur POCO.

Prix ​​et disponibilité POCO M3

Le LITTLE M3 sera en vente le 27 novembre prochain, encore prix de 150 euros dans le cas du modèle avec 64 Go de stockage, et 169 euros pour la version avec le double de la mémoire interne.

Il peut être acheté exclusivement en ligne, et il sera possible de bénéficier d’offres pour le Vendredi noir à partir du vendredi 28 novembre.