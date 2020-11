L’utilisateur Distortion2 a partagé le moment dans une vidéo, tout en expliquant comment il l’a fait.

Depuis l’arrivée du remake de Demon’s Souls sur PlayStation 5, le genre soulslike est sur toutes les lèvres. S’il est vrai qu’en raison de sa difficulté, pour certaines personnes, le simple fait de le finir peut être intimidant et imprudent, pour d’autres c’est une excellente occasion d’imposer une nouvelle marque. Tel est le cas du speedrunner Distorsion2, qui a réussi à finir Demon’s Souls en moins de 20 minutes grâce à une technique très particulière. Nous approfondirons cette anomalie ci-dessous, mais il faut noter que nous pourrions couvrir quelques spoilers, donc nous recommandons ne vas pas de l’avant si vous ne l’avez pas encore joué.

Pour faire respecter cette marque, Distortion2 a profité de deux bogues spécifiques au jeu, appelés “mauvaise déformation” ou “sortie forcée”. Mais que veulent-ils dire? Ceux qui ont eu l’occasion de jouer à la fois au jeu original et au remake, savent que dans chaque monde il y a 3 ou 4 archstones qui sont équivalents pour enregistrer des points pour reprendre le jeu en cas de décès. Ces arches sont déverrouillées, une fois le boss de chaque zone est vaincuSinon, la progression est perdue et il est nécessaire de revenir à la dernière pierre d’arche trouvée.

C’est là que le speedrunner utilise certaines manœuvres et profite des erreurs de programmation: en accédant à un monde depuis une archstone, il avance jusqu’à un certain point pour mourir; après et avant que le jeu puisse se recharger correctement, fermez-le et redémarrez-le. Faute d’une meilleure façon de le décrire, cela confond le jeu et permet à l’utilisateur d’atteindre une autre zone ou même le patron qui garde la prochaine arche.

Il va sans dire que ce mécanicien et cette marque sont étroitement liés à les temps de chargement qu’offre la PlayStation 5, à la fois pendant le jeu et au démarrage. Ces erreurs ont des effets secondaires, comme l’intelligence artificielle du boss Vieux roi Allant, cela ne fonctionne pas correctement, ce qui facilite et accélère beaucoup le combat. Des méthodes comme celle-ci peuvent être discutables, mais la vérité est que le joueur il ne triche pas en soi, donc sa réalisation est tout à fait valable et en fait, dans le domaine du speedrun, profiter des anomalies des jeux est un lieu commun.

Demon’s Souls a été proclamé comme l’un des meilleurs jeux de lancement sur PlayStation 5. Les vétérans de la série et les nouveaux joueurs apprécient ou souffrent avec ce titre. Si cela vous intéresse, nous partageons ici notre analyse.

