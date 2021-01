Battez le stress avec l'Assistant et ces 5 astuces de Google elle-même

Écrit par Damián García sur Google

Il ne fait aucun doute de voir les dernières Google I / O et tous les mouvements du géant californien, qui L’Assistant Google est déjà votre service vedette avec l’intelligence artificielle comme drapeau et regardant maintenant également star de notre expérience sur Android changer à jamais l’interaction avec nos appareils.

Avec Google allouant de plus en plus de ressources, Assistant continue de grandir dans les fonctionnalités comme lecture naturelle de longs textes, commandes axées sur la confidentialité ou actions planifiées pour les appareils intelligents, nous attendons toujours ici le mode conversationnel continu et complet en espagnol.

Et si tout cela ne suffisait pas, de Google, ils ont voulu nous apprendre à surmonter le stress en utilisant l’assistant, avec cinq astuces curieuses et fonctions que nous ne connaissions même pas que nous pourrions demander à Google Assistant.

Calmez le stress avec l’Assistant Google et demandez-en plus depuis votre mobile

1. Organisez-vous avec des listes et des notes

C’est plus facile que jamais avec l’Assistant Google créer et gérer des listes de tâches, enregistrer des notes ou des rappels et gérez même simplement votre liste de courses. En fait, vous pouvez même le faire dans les services les plus populaires tels que Google Keep, Any.do ou AnyList à la fois via votre téléphone mobile et Google Home, les appareils Nest et n’importe quel haut-parleur ou écran intelligent.

Ça suffira connecter l’assistant à l’application que nous utilisons pour créer des notes et des listes, en sélectionnant celle choisie dans l’onglet «Services» et en liant notre compte utilisateur. Il est possible non seulement de créer et de gérer des listes et des notes une fois qu’un service spécifique a été lié, mais aussi vérifier tout ce que nous avons précédemment enregistré pour lier l’application spécifique:

“Hey Google, crée une liste de choses à faire.” “Ok Google, ajoute” accrocher la boîte “à la liste des tâches.” “Ok Google, ajoute” yaourts “à la liste de courses.” “Hey Google, prends note: …” “Ok Google, montre-moi mes notes.”

2. Attribuez des rappels à votre famille ou aux utilisateurs liés à votre maison

L’organisation à la maison ne sera pas une question complexe si nous savons tirer parti de l’assistant Google, qui pour nous aider dans cette tâche ardue peut créer des rappels pour d’autres personnes liées lui disant, par exemple, qu’il doit nettoyer sa chambre ou se rendre au supermarché pour acheter l’ingrédient manquant. Le tout avec la voix!

“Ok Google, rappelle à maman de ramasser mon costume au pressing.”

3. Rechercher et partager des photos

Partagez nos meilleurs souvenirs ou les photos de notre dernier voyage, c’est aussi quelque chose qui peut être fait en parlant à l’assistant de la manière la plus simple:

“Hey Google, cherche des photos de ce week-end.”

Sera propre Assistant Google en charge de la plongée parmi nos galeries pour rechercher des images, nous permettre de sélectionner nos photos préférées et les envoyer à quelqu’un en disant simplement:

“Hey Google, partage ces photos avec Manuel.”

4. Écoutez les podcasts sélectionnés par thème

Avec Google Assistant, vous pouvez également écoutez vos podcasts préférés avant même de connaître son existence, et il suffit de dire à l’assistant:

“Ok Google, trouve un podcast sur la cuisine galicienne.”

Dans ce cas, Google est responsable de l’examen de ses bases de données pour reproduire le contenu associé et fournissez des idées de cuisine, des informations d’experts sur un sujet spécifique et même simplement des émissions audio divertissantes.

Cette fonctionnalité pour le moment Il n’est disponible qu’en anglais, mais vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel appareil pris en charge dans le monde entier. Espérons que ce sera bientôt en espagnol!

5. Encouragez-vous en faisant des courses

Et maintenant, si vous êtes dans cette tâche ardue de terminer les dizaines de procédures que nous accumulons pour les jours de congé, votre assistant Google vous fournira également de l’énergie supplémentaire lorsque vous en avez besoin, simplement en installant une application d’un fournisseur comme Dunkin ‘et en vous demandant ce que vous voulez prendre:

«Ok Google, demande-moi un café au lait à Dunkin» »

L’outil prendra automatiquement en charge gérer notre commande avec la plus grande diligence, sans protester et venir à notre aide pour éviter les désagréments.

Quelques conseils sans aucun doute plus qu’intéressants, que élargir notre vision de ce que l’Assistant Google peut faire pour nous au-delà du contrôle des appareils connectés à la maison ou de la création d’alarmes pour nous réveiller le matin. Tu veux quelque chose? Demandez à Google!

Plus d’informations | Blog Google