C’est possible que Bob l’éponge être l’un des personnages animés les plus connus que l’on puisse trouver aujourd’hui, et pas exactement parmi les plus jeunes du lieu. Les aventures de l’éponge jaune et de ses extravagants amis ont franchi à plusieurs reprises les frontières de sa propre série, atteignant d’autres médias. Bien sûr, également dans le monde des jeux vidéo.

Par exemple, le titre qui nous concerne maintenant est venu en 2003. À cette époque, il avait moins de noms de famille et ne s’appelait que “SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom “. Quelque chose comme “SpongeBob SquarePants: La bataille pour le bas de bikini”. Il est venu sur les PC et les consoles et a ensuite été remasterisé, où il a gagné le nom de réhydraté, ou «réhydraté».

10 euros pour un ensemble complet, sans publicité et sans achats supplémentaires

“SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom” a été développé par Purple Lamp Studios bien que sa distribution internationale ait été gérée par THQ Nordic, un membre de longue date et respecté de la communauté du jeu vidéo depuis un certain temps. Cependant, le passage aux mobiles est géré par HandyGames, et son atterrissage est prévu pour une durée très courte.

HandyGames a déjà sorti la première bande-annonce de son prochain jeu, la traduction mobile de «SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated», et sa date de sortie prévue est le 21 janvier, un peu plus de deux semaines après la publication de cette nouvelle. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le jeu diffère peu ou rien de la version que nous avons déjà sur PC et consoles.

Le jeu aura un paiement unique, sans publicité ni achats supplémentaires, et prendra en charge les contrôleurs Bluetooth

Apparemment, “SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated” n’aura aucun achat à l’intérieur. Le jeu arrivera dans le format classique à un prix et Cela coûtera, disent-ils, environ 9,99 euros. Et oui, nous pouvons utiliser les commandes Bluetooth pour y jouer et ne pas dépendre uniquement de la version tactile du jeu sur notre Android.

Dans le jeu, nous devrons collecter certains articles autour de la scène pour défendre le bas de bikini, la maison de Bob, Squidward et le reste de leurs amis, de l’invasion du robot. La première est prévue, comme nous l’avons dit, pour le 21 janvier, bien que nous puissions déjà nous inscrire sur Google Play afin que le magasin nous avertisse dès que le jeu sera disponible à l’achat. N’oubliez pas, 9,99 euros et sans publicité ni achats à l’intérieur.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

