Il y a beaucoup de questions dans un entretien d’embauche qui peuvent vous faire grincer des dents. En fait, l’entretien d’embauche en général peut vous rendre assez nerveux. C’est naturel, car ce n’est pas un processus facile et il est très important que vous réussissiez ce test pour avancer. L’une des questions les plus difficiles à répondre viendra si vous aviez problèmes avec certains travaux précédent. Ils sont susceptibles de vous demander pourquoi vous avez quitté votre emploi précédent et si cette relation n’était pas bonne, vous commencerez à avoir des sueurs froides. Vous ne voulez pas qu’ils pensent que vous êtes un mauvais employé ou que vous pouvez leur causer des ennuis ou leur faire une mauvaise impression. C’est pourquoi vous devriez en parler avec tact et ici nous allons vous aider à expliquer une mise à pied au milieu du processus de recrutement. Allez-y doucement, respirez, tout est sous contrôle, c’est juste une question d’être préparé.

Les entretiens d’embauche sont un art. Tant pour les enquêteurs que pour les interviewés. C’est l’une des méthodes les plus importantes lors du processus de sélection, c’est lorsque, pour la première fois, l’entreprise et le candidat se font face, se parlent et se testent. De nombreuses questions peuvent sembler évidentes ou simples et vous pourriez être tenté d’y répondre de la même manière, à la légère. Mais rappelez-vous que les responsables de ressources humaines Ils ont interviewé d’innombrables personnes, ils connaissent de nombreuses personnalités et il est possible que même si vous le vouliez, vous ne puissiez pas les tromper facilement. En fait, il est très peu probable que vous les surpreniez si vous ne faites pas attention. Alors, face à une question aussi délicate qu’un licenciement, que faire? Pire encore, si ce tir n’était pas bon, comment réagir sans avoir l’air mal?

Ne le dis pas

Si vous pouvez mieux omettre les raisons de votre licenciement, dites simplement que la relation de travail n’a pas fonctionné, qu’elle ne relevait pas de votre Plans futurs. S’ils ne posent pas plus de questions, vous n’avez pas besoin de trop parler, car cela peut se retourner contre vous.

Les raisons

Si dans l’entretien vous souhaitez connaître plus en détail les raisons de votre licenciement, plusieurs options peuvent vous aider: vous pouvez commenter que votre personnalité et celle de votre patron étaient très différentes, que vous étiez en désaccord avec certains processus ou que le projet dans lequel vous étiez terminé. N’oubliez pas de ne pas trop parler et d’être bref.

Un bon employé

L’important lors d’un entretien d’embauche est qu’ils comprennent que vous êtes un bon élément, un employé qu’ils ne regretteront pas d’avoir embauché. Pour ce faire, indiquez clairement que vous avez bonnes références et que ce licenciement n’était qu’un petit obstacle sur votre chemin, ce qui n’est pas courant dans une carrière réussie.

Autre angle

Lorsque vous expliquez vos raisons, faites-le sous un angle positif, car rien au monde ne vous développe critiques et plaintes envers votre autre entreprise. Cela implique que ce n’était pas un endroit approprié, où vous pourriez réaliser vos objectifs et vos ambitions professionnelles.

Toujours la vérité

Il n’est jamais bon de mentir lors d’un entretien d’embauche. Ils vous jugent sérieusement et ils sauront sûrement si c’est le cas. Essayez d’être honnête avec vos réponses, n’hésitez pas. La meilleure chose à faire est de pratiquer tous ces points avant l’entretien.