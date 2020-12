BBVA se préparerait pour échanger des crypto-monnaies. Selon CoinDesk, l’institution bancaire lancerait son offre de crypto-monnaie à travers l’Europe depuis la Suisse. Selon deux sources proches de l’opération, la vente et la garde des crypto-monnaies commencerait en janvier 2021.

L’une des sources consultées par les médias a indiqué que il y a des obstacles à surmonter, donc BBVA devra attendre le mois prochain. «Le projet doit passer par plusieurs processus pour obtenir le feu vert et devenir une réalité», a-t-il déclaré.

La deuxième plus grande banque d’Espagne utiliserait un solution de conservation des actifs numériques appelée SILO, qui a commencé à s’intégrer il y a six mois. La plateforme, développée par le Swiss Fintech METACO, est une sorte de système d’exploitation des actifs numériques qui gère en toute sécurité les actifs fiduciaires et cryptographiques.

SILO résout le problème de stockage de crypto-monnaie via plusieurs portefeuilles sur site et dans le cloud. Cela permet de gérer une variété de comptes avec différentes devises et protocoles de sécurité.

BBVA lancerait son service de crypto-monnaie en janvier 2021

Cette solution utilise Gazprombank, la banque appartenant à Gazprom et qui a lancé son service de crypto-monnaie il y a quelques jours. L’institution d’origine russe a reçu l’agrément de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), un organisme de réglementation suisse qui supervise le fonctionnement des banques, des compagnies d’assurance et d’autres institutions financières.

Si les données sont fiables, BBVA offrirait des services de crypto-monnaie tels que comptes, gestion de placements et conservation d’actifs à partir de 2021. Pour le moment, l’institution devra faire face à certains problèmes réglementaires. L’une des sources est optimiste et assure que le projet serait annoncé vers Noël.

Ce n’est pas la première fois que la banque espagnole est impliquée sur le marché de la cryptographie. En avril 2018 a effectué une transaction pilote en utilisant l’éther, la crypto-monnaie d’Ethereum, pour conclure un prêt d’entreprise de 75 millions d’euros avec l’un de ses partenaires.

L’opération a utilisé le Blockchain publique Ethereum pour enregistrer le hachage. BBVA a opté pour cette alternative, les banques européennes n’étant pas autorisées à posséder de l’éther à l’époque. Selon la banque espagnole, la transaction a réduit à quelques heures le temps qui prend généralement des jours.

L’article BBVA lancerait très prochainement son service de crypto-monnaie a été publié dans Hypertext.