Samsung renouvelle ses mobiles moins chers: tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Galaxy A12 et Galaxy A02.

Écrit par Christian Collado

Le bas de gamme de Samsung compte aujourd’hui deux nouveaux membres. La société a annoncé le Samsung Galaxy A02s et Samsung Galaxy A12, deux appareils que nous écoutons depuis un moment maintenant, et qui viennent d’être au bas du catalogue mobile de la firme.

le Samsung Galaxy A12 Il succède au Galaxy A11 lancé en début d’année. De son côté, le Galaxy A02s est l’un des téléphones les moins chers du sud-coréen, et survient environ un an après l’atterrissage du Samsung Galaxy A01.

Les deux modèles partagent une caractéristique telle que le fait qu’ils ont un grande batterie d’une capacité de 5000 mAh à l’intérieur, il devrait offrir une autonomie extraordinaire étant donné que tous deux utilisent des processeurs efficaces et des écrans basse résolution.

Samsung Galaxy A12

écran: Infinity-V HD 6,5 poucesProcesseur: Helio P35 8 cœurs 2,3 GHzMémoire: 3/4/6 Go de RAM et 32/64/128 Go de stockage extensibleAppareils photo: Quad arrière 48 mégapixels + ultra grand angle 13 mégapixels + capteur macro 2 mégapixels + capteur de profondeur. Avant de 8 mégapixels.Batterie: 5 000 mAhAutres: Lecteur d’empreintes digitales latéralPrix: 179/199 euros

Le Galaxy A12 s’appuie sur le Galaxy A11 de l’année dernière et introduit des améliorations majeures allant d’un écran plus grand qui se trouve avoir une diagonale de 6,5 pouces, jusqu’à une plus grande quantité de mémoire.

Et il est désormais possible de choisir l’appareil dans des configurations de 3, 4 ou 6 Go de RAM, ainsi que 32, 64 ou 128 Go de mémoire interne. Tout cela est soutenu par le Processeur MediaTek Helio P35, qui est pris en charge par la batterie d’une capacité de 5000.

Le Galaxy A12 a un caméra arrière quad, dirigé par un capteur de résolution de 48 mégapixels, accompagné d’un Capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, et les capteurs supplémentaires classiques “macro” et “profondeur” de 2 mégapixels chacun. À l’avant, un seul capteur de 8 mégapixels apparaît sur la scène.

Ce modèle sera mis en vente dans couleurs noir, bleu, blanc et rouge, et sera au prix de 179 euros pour le modèle avec la plus petite RAM et capacité de stockage. La configuration la plus chère reste à 199 euros.

Samsung Galaxy A02s

écran: Infinity-V HD 6,5 poucesProcesseur: Snapdragon 450 à 8 cœurs à 1,8 GHzMémoire: 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensibleAppareils photo: 13 mégapixels triple arrière + capteur macro 2 mégapixels + capteur de profondeur. 5 mégapixels avant.Batterie: 5 000 mAhPrix: 150 euros

Les similitudes du Galaxy A02 avec le Galaxy A12 sont plus qu’évidentes. Les deux ont un corps en plastique disponible en différentes couleurs, un écran de la même diagonale avec une encoche en haut, et 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage dans sa configuration la plus basique.

Dans ce cas, en plus, il faut ajouter l’utilisation de Processeur Qualcomm Snapdragon 450, pris en charge par la même batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Ce qui change, c’est la section photographique, car elle est maintenant composée d’un total de quatre capteurs – trois à l’arrière et un à l’avant – et utilise un Capteur 13 mégapixels comme appareil photo principal avec les capteurs «macro» et «profondeur» de 2 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels à l’avant.

Comme il est évident, nous parlons d’un mobile le moins cher. Son prix est 150 euros, et peut être acheté à partir de février 2021.