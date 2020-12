Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ces derniers temps, la plateforme d’abonnement Onlyfans est devenue très populaire auprès du grand public et il y a déjà pas mal de célébrités qui ont rejoint le réseau social, comme Bella Thorne, Tyga, Cardi B entre autres. Mais toutes ces célébrités sont éclipsées par celle qui est probablement la reine d’OnlyFans, on ne parle ni plus ni moins que Belle Delphine.

Tu peux lire: Les jeux vidéo ont doublé les bénéfices du cinéma et du sport dans la pandémie

L’influenceuse était récemment sur un podcast avec le youtubeur Logan Paul, où elle était assez ouverte sur sa véritable position sur la plateforme. Tout a commencé lorsque Logan Paul et Belle discutaient avec désinvolture de leur premier film pour adultes sur OnlyFans lorsque le sujet de l’argent a été abordé. Belle Delphine, de son vrai nom Mary-Belle Kirschner, a parlé d’être l’une des personnes les plus rémunératrices de la plateforme grâce à ses honoraires impressionnants et hésitait à dire combien elle gagne vraiment, mais assure que «ça doit être maintenant comme 1 million par mois “

Et si vous vous demandez si 1 million de dollars par mois sur OnlyFans est normal, normal n’est probablement pas le bon mot. C’est beaucoup, et l’ami de Logan Paul, Mike Majlak, qui apparaît également sur le podcast Impaulsive, souligne que les autres femmes qu’il a découvertes sur les offres OnlyFans ne font qu’environ la moitié de ce qu’est Belle Delphine. elle dit qu’elle accumule par mois et qu’ils gagnent beaucoup aussi.

Belle a déclaré qu’elle ne voulait pas se vanter, mais que OnlyFans avait été transparent avec elle et qu’elle était responsable du plus grand retrait d’argent sur la plate-forme en une seule fois. Il ne voulait pas vraiment en parler, mais avec une certaine persuasion de Paul, il a dit qu’il en avait une fois pris plus de 2 millions à la fois.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

La source

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord