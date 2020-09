Un nouveau documentaire sur Oussama Ben Laden suggère que le cerveau terroriste a peut-être intégré des messages cachés dans un contenu explicite pour communiquer avec le monde extérieur.

Le documentaire a été réalisé par National Geographic et est animé par l’analyste de sécurité . Peter Bergen.

Bien qu’il y ait certainement eu un certain nombre de documentaires intrigants sur Oussama Ben Laden ces dernières années, un nouveau documentaire de National Geographic adopte une approche unique. Plutôt que de se concentrer sur la vie de Ben Laden ou les attaques du 11 septembre elles-mêmes, le documentaire examine de près les documents et fichiers trouvés sur la collection de disques durs de Ben Laden. Rappelez-vous que lorsque des membres de la Sixième équipe SEAL ont fait une descente dans le complexe de Ben Laden, ils ont également réussi à saisir plus de 10 ordinateurs, un certain nombre de disques durs, des DVD, des clés USB et une variété de documents.

Alors, qu’est-ce qui rend les disques durs de Ben Laden si intéressants? Outre le fait de fournir aux États-Unis un regard plus attentif sur l’esprit d’un terroriste, cela jette également un éclairage sur certaines des stratégies opérationnelles utilisées par Ben Laden pour organiser les attentats du 11 septembre. Plus précisément, le documentaire indique que Ben Laden aurait pu utiliser des vidéos explicites pour envoyer des messages secrets à d’autres terroristes et planificateurs du 11 septembre.

C’est une théorie intéressante, d’autant que nous savons depuis un certain temps que les disques durs de Ben Laden contenaient une grande quantité de contenu pour adultes.

Le documentaire s’appelle le disque dur de Ben Laden et est animé par Peter Bergen, analyste de la sécurité nationale de ..

The Daily Beast ajoute:

Plus intéressante est la suggestion du disque dur de Ben Laden selon laquelle les vidéos sexuelles du chef terroriste (dont les origines sont inconnues, car il n’avait pas de connexion Internet) étaient des outils astucieux utilisés pour communiquer avec les acolytes. D’après ses lettres, Ben Laden craignait d’utiliser le courrier électronique comme moyen de diffuser son message, car le cryptage ne pouvait pas faire confiance; c’est pourquoi la plupart de ses interactions avec le monde extérieur ont eu lieu via des courriers. Cependant, l’idée est soulevée par l’émission de Bergen (dirigée par Aaron Kunkel) que le bigwig d’Al-Qaïda aurait pu cacher des instructions de cryptage dans ses fichiers pornographiques – un moyen détourné d’éviter la détection en mariant des commandes meurtrières au type même de contenu pécheur qu’il prétendait. décrié.

Comme on pouvait s’y attendre, il existe un certain nombre de théories concernant le contenu du disque dur de Ben Laden. Mettant de côté la théorie des messages secrets, d’autres ont souligné qu’il était peut-être simplement un hypocrite et appréciait les vidéos pour adultes tout en avertissant simultanément les abonnés que c’était interdit et immoral.

Le communiqué de presse du programme se lit en partie:

Près de 470 000 fichiers numériques. 250 gigaoctets de données. Plus de 100 clés USB, DVD et CD. Cinq ordinateurs. Et plusieurs téléphones portables. Rassemblant toutes les preuves de ces éléments pris dans l’enceinte d’Abbottabad où Ben Laden a été tué, BIN LADEN’S HARD DRIVE examine la psychologie personnelle en couches du fondateur d’Al-Qaida, sa relation avec sa famille, la lentille à travers laquelle il voyait la foi et religion, ainsi que son héritage nihiliste de violence et de destruction. … Faisant fi des e-mails et des options numériques cryptées, Ben Laden a pris soin de conduire toutes les communications par courrier. Malgré sa façade soignée d’humilité et de respect discret, les lettres révèlent son narcissisme et sa paranoïa croissante tout en étant coupées du monde extérieur, y compris dans cette missive à l’une de ses quatre épouses, qui, selon lui, aurait pu avoir un dispositif de suivi implanté dans sa dent. .

Le documentaire offre-t-il une conclusion définitive par rapport à la théorie? Malheureusement, ce n’est pas le cas. Pourtant, cela en fait une montre intéressante et vaut le détour. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez également trouver le documentaire via YouTube TV ou l’option TV en direct de Hulu.

