Les prix de la PS5 et de la Xbox Series X n’ont pas été révélés, mais Sony a annoncé aux joueurs que les précommandes de PS5 commenceraient bientôt.

Les pages de destination de Best Buy pour les consoles 2020 ne mentionnent aucune date de sortie ni aucune information de précommande, mais le détaillant suggère que la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox pourraient commencer à 499 $.

Best Buy propose des plans de financement adaptés à des produits spécifiques qui correspondent au prix réel d’un produit. Même ainsi, Best Buy n’a annoncé aucun détail de précommande PS5 et Xbox.

Cela arrive enfin; Sony a fait le premier pas vers l’annonce des détails de précommande pour la PlayStation 5. La société a envoyé des e-mails aux titulaires de compte PSN avec des informations sur la façon de précommander la console directement auprès de Sony, les informant que l’offre sera limitée, et il n’y a aucune garantie qu’ils le feront. pouvoir en acheter un, pour commencer. C’est à prévoir cette année. La pandémie du nouveau coronavirus peut avoir eu un impact sur les lignes d’approvisionnement de la PS5 et aura sans aucun doute un impact sur les ventes. Mais Sony n’a rien dit sur les prix de la PlayStation 5 et n’a pas révélé la précommande réelle ni la date de lancement de la console.

Même si l’offre de PS5 sera limitée au premier trimestre, Sony ne sera pas le seul détaillant à stocker les consoles. Des sociétés telles qu’Amazon et Best Buy ont déjà des pages de destination pour les consoles de nouvelle génération, y compris la PS5 et la Xbox Series X, et elles commenceront probablement à prendre également des précommandes une fois que Sony et Microsoft commenceront à vendre. Ces pages d’espace réservé ne contiennent aucune information sur la disponibilité ou le prix des deux consoles, mais Best Buy a peut-être révélé par inadvertance le prix des deux appareils.

Ce sont les DualShockers qui ont observé pour la première fois un détail passionnant sur les pages PS5 et Xbox Series X de Best Buy. Le détaillant offre aux acheteurs une option de financement de 18 mois sur les achats de 499 $ et plus, qui se termine le 25 décembre.

Il n’y a rien de spécial à ce que Best Buy répertorie ces détails de financement sur le produit d’une page, et le prix de 499 $ pourrait être juste une coïncidence. Ce pourrait être un espace réservé que Best Buy a choisi d’utiliser, étant donné que la plupart des rumeurs disent que les versions haut de gamme de la PS5 et de la nouvelle Xbox coûteront 499 $.

La page de destination PS5 de Best Buy répertorie un programme de financement pour les «achats de 499 $ et plus». Source de l’image: Best Buy

Mais comme l’observe le blog, chaque page de produit sur Best Buy dispose d’un accord de financement spécialement conçu pour ledit produit, reflétant le prix. La Nintendo Switch, la PS4 et la Xbox One X sont toutes admissibles au programme de paiement sans intérêt de 12 mois de Best Buy pour les achats de 299 $ et plus.

Que Best Buy connaisse le prix ou non, l’option de financement à 499 $ indique que Best Buy s’attend à ce que la console soit plus chère que son prédécesseur. L’augmentation de prix est garantie compte tenu du type d’augmentation des performances que la PS5 et la Xbox Series X offriront. Même à 500 $, ces deux plates-formes de jeu seraient plus abordables que d’essayer de construire vous-même un PC de jeu similaire.

Si ce prix de 499 $ est réel, et les fuyards le disent, alors la PS5 Digital Edition et la rumeur Xbox Series S seraient encore plus abordables que cela. Les rumeurs disent que la PS5 moins chère coûtera 399 $, et la série S pourrait être encore plus abordable que cela.

La page de destination Xbox Series X de Best Buy répertorie un programme de financement pour les « achats de 499 $ et plus ». Source de l’image: Best Buy

Indépendamment de ce que Best Buy sait sur les plans de Sony et de console de Microsoft, n’oublions pas que Sony vient de lancer la saison de précommande PS5. Si la société est prête à informer les joueurs que les précommandes PS5 vont bientôt commencer, nous pouvons nous attendre à ce que les ventes commencent bientôt. Une fuite récente indique que la date que vous attendez est le 9 septembre. Vous voudrez garder les pages Best Buy PS5 et Xbox Series X à portée de main une fois que les précommandes commencent, surtout si vous attendez avec impatience ces accords de financement.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.