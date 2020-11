Meilleur achat s’en va Mexique. Après 13 ans d’activité dans le pays, la société a annoncé qu’elle fermerait toutes ses succursales cette année en raison de la crise du COVID-19. Selon El Financiero, la chaîne de magasins technologiques fermera ses 41 succursales le 31 décembre 2020, concluant un cycle important qui a débuté fin 2008.

Le président de Best Buy Mexico, Fernando Silva, a indiqué que les effets de la pandémie ont été très profondsPar conséquent, il n’est pas viable de continuer à opérer au Mexique. Le dirigeant a mentionné qu’il était fier de ce que le magasin a réalisé dans le pays, où «cela a transformé la façon dont les Mexicains interagissent et s’inspirent de la technologie».

Best Buy Mexico traitera toutes les commandes en cours

Avec la fermeture des magasins dans quelques semaines, Best Buy Mexico a annoncé qu’elle traiterait toutes les commandes en cours et les achats effectués au cours des prochaines semaines. La société profitera du dernier tirage des vacances pour vendre tout son stock avant de fermer définitivement ses magasins.

Concernant leur employés, la société a déclaré que couvrira l’assurance-vie de tous en 2021 et qu’il étendra l’assurance pour les frais médicaux importants à ceux qui en bénéficient pendant la même période. Les collaborateurs auront des colonies plus élevées que ce qui est établi par la loi.

Best Buy était l’une des nombreuses entreprises qui a subi les ravages du COVID-19 au Mexique. Après avoir déclaré l’urgence sanitaire, l’entreprise a fermé tous ses magasins le 1er avril, passage à un système de vente en ligne. Malgré le fait que la demande de produits technologiques a grimpé en flèche pendant l’emprisonnement, il n’a pas suffi à maintenir l’opération dans le pays.

Best Buy a essayé d’être pertinent au Mexique, mais pas avec Amazon

Best Buy Polanco (c) Ares Arquitectos

La société américaine a annoncé son arrivée au Mexique en décembre 2008 avec le ouverture de son premier magasin à Mundo E, un centre commercial de l’État du Mexique. Près d’un an plus tard, il a répété la dose à Guadalajara et a commencé son expansion sur tout le territoire national. Meilleur achat a tenté de reproduire le modèle de ses magasins américains., avec des dizaines d’employés à la disposition du client et une Geek Squad offrant un support.

Dans ses meilleurs moments, Magasin de Polanco, à Mexico, était l’un des meilleurs endroits pour acheter des téléviseurs ou des consoles de jeux vidéo. Les entreprises de technologie et de jeux vidéo ont organisé des événements de lancement dans cette succursale, il était considéré comme le plus important du pays.

Certains disent que Best Buy a été mangé par Amazon et en partie ils ont raison. L’expansion d’Amazon au Mexique a été agressive depuis son arrivée en 2015. Le problème de Meilleur achat c’était toujours dans leurs prix. Bien que la chaîne ait la dernière technologie, le prix des produits était la principale plainte des utilisateurs.

Selon le président de Best Buy Mexico, l’entreprise “a construit la marque n ° 1 en technologie, avec des différenciateurs emblématiques”, et il a raison. La société a offert l’expérience d’aller et de tester les produits de première main, mais en retour, les utilisateurs ont payé des prix gonflés pour les produits qu’ils pourraient obtenir ailleurs.

Reposez en paix, Best Buy Mexico.

L’article Best Buy quitte le Mexique en raison du COVID-19 et annonce la fermeture de tous ses magasins a été publié dans Hypertext.