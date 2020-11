Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 14:25

Ça ne fait aucun doute que Fallout 76 Cela s’est avéré être une énorme déception pour les fans, mais il semble que ses développeurs n’étaient pas non plus très à l’aise avec sa réception. Dans une récente interview avec Industrie des jeux, Todd Howard admis que Bethesda a déçu les fans avec ce projet et reconnaît qu’ils auraient pu faire un meilleur travail.

Dans les propres mots de Howard:

«L’histoire et les quêtes n’ont commencé que très tard dans le développement, et je pense que nos concepteurs ont fait un excellent travail avec ce qu’ils pouvaient, en essayant de raconter des histoires à travers des holotypes, des terminaux, etc. Cependant, les aspects de survie ont fonctionné pour de nombreuses personnes, mais nous avons rapidement reconnu que le jeu ne donnait pas réellement à notre public ce qu’il voulait dès le premier jour. Sans aucun doute, nous les avons déçus. Nous voulions faire quelque chose de différent, mais le public ne veut pas toujours quelque chose de différent. Et ce n’est pas de leur faute, c’est tout à fait compréhensible. Je pense que nous avons peut-être fait du mauvais travail. “

Malgré tout, Howard Il est fier de ce que ses développeurs ont fait pour améliorer l’état du jeu, et il croit certainement qu’il y a du potentiel:

«Dans l’ensemble, ce fut une expérience très positive pour nous. Cela a fait de nous de meilleurs développeurs, cela nous a davantage connectés à notre communauté. “

