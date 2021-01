Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les mariages sur le thème des jeux vidéo sont de plus en plus populaires. Alors ayez des couples qui se rencontrent dans différents jeux vidéo. Peut-être pour ça maintenant Bethesda Il a également voulu y participer et a lancé des alliances spéciales inspirées du rituel de Mara de The Elder Scrolls.

Ce rituel est la cérémonie de mariage avec laquelle vous pouvez «épouser» des personnages dans le jeu. La meilleure chose à ce sujet est qu’ils commenceront à être envoyés le jour de la Saint-Valentin, le 14 février prochain. Bien sûr son prix n’est pas bon marché, puisqu’ils coûtent 1000 dollars. Les bagues sont disponibles dans la boutique officielle de la société.

Les anneaux sont faits de Or 10 carats et sont fabriqués par RockLove. Ils ont un design très nordique, très traditionnel des titres de Les parchemins anciens et ils ont l’inscription à l’intérieur: “Avec cette bague et la bénédiction de Mara”.

Même si vous êtes un ranger solitaire, Bethesda Il a pensé à vous et a déclaré: “Si vous faites partie de ceux qui sont également heureux d’être seuls ou d’attendre quelqu’un de spécial, les bénédictions de Mara pleuvent toujours sur vous.”

