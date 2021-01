Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/04/2021 14:55

L’un des moments les plus tendres de 2020 a été la relation entre Doom Guy et Isabella. Après avoir appris en 2019 que DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons arriverait le même jour au marché, le public a commencé à créer du fan art où l’on pouvait voir ces personnages vivre ensemble comme deux grands amis. Bien que sa popularité ait diminué au cours de l’année écoulée, Bethesda a décidé de faire revivre le meme pour commencer 2021.

Le 1er janvier, le compte officiel Bethesda pour Twitter, a publié un message dans lequel ils célèbrent le début de 2021 et partagé une image où l’on peut voir le Nendoroid de Doom Guy et Isabella profiter de la vie.

heureux nouveaux horizons pic.twitter.com/BwjwtJkpLh – DOOM (@DOOM) 1er janvier 2021

Bien que la popularité de ce mème ne soit plus aussi forte qu’elle l’était l’année dernière, c’est toujours agréable de voir une entreprise référencer un sujet qui a été très populaire auprès de la communauté. Il ne nous reste plus qu’à voir Doom Guy dans Super Smash Bros.Ultimate pour que la relation entre ce tueur de démons et la tendre Isabella soit également reconnue par Nintendo.

Via: Bethesda

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Star Wars: The High Republic

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.