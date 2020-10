Le PDG d’Ubisoft a fait l’éloge de l’univers de cette série.

Il a beaucoup plu depuis le livraison originale Beyond Good and Evil est sorti. L’un des grands succès de Ubisoft a sa préquelle en développement, comme il a été officiellement annoncé en 2017. Beyond Good and Evil 2 nous amènera au système 3 de la Voie lactée au XXIV siècle et maintenant nous avons appris une petite information qui partira silencieux à ses fans.

À la mi-septembre, les alarmes se sont déclenchées dans le monde des jeux vidéo. Michel Ancel, Le père de Rayman et créateur de Beyond Good & Evil, se retirait des jeux vidéo, laissant également le développement de Beyond Good & Evil 2. Maintenant, selon GamingBolt, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a veillé à ce que le développement du jeu “progresse bien“.

Il semble que le départ d’Ancel, accusé par la suite d’avoir créé un environnement toxique dans l’entreprise, ce qu’il nie, n’a pas affecté au développement du jeu. En fait, Guillemot a fait l’éloge de l’univers que la saga possède: “Le monde est vraiment fantastique. Comme vous avez pu le voir, Netflix a également décidé de prendre cet univers et de créer un film avec. Il y a beaucoup de progrès dans cette équipe et le jeu se passe très bien“.

Malgré que nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelles informations sur le titre, on sait que son départ se fera, au moins, après avril 2021. Bien sûr, les derniers mouvements d’Ubisoft avec le jeu vidéo, qui ont conduit à Ubisoft Paris rejoint le développement du jeu, laissez-nous savoir que la société a l’intention de montrer un gameplay l’année prochaine pour voir le jeu en mouvement.

