Au cours des années, Facebook a consacré des efforts à intégrer davantage vos réseaux sociaux. Comme ils l’expliquent constamment, leur intention est d’améliorer l’expérience de leurs millions d’utilisateurs. Il y a quelques semaines à peine, la société a commencé à offrir la possibilité de fusionner les boîtes de message Instagram et Facebook, mais ce n’est pas la seule nouvelle que nous verrons à court terme. La prochaine étape impliquerait le histoires.

Récemment, l’entreprise a commencé à tester une fonctionnalité pour afficher les histoires Instagram de Facebook. Cependant, seul un nombre très limité d’utilisateurs a eu la possibilité d’accéder à la version bêta. Cette nouveauté, si elle était diffusée au grand public dans le futur, permettrait aux deux plateformes de partager encore plus de contenu. Et il est actuellement possible de publier des histoires sur Facebook à partir de l’application Instagram.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, Facebook indique dans l’interface quand une histoire appartient à Instagram; la bordure de l’image de profil adopte les couleurs caractéristiques du réseau social photographique. D’autre part, ces histoires ne peuvent être consultées que par les personnes qui vous suivent sur Instagram et qui ont leur compte lié à Facebook. Trop de restrictions? Peut-être, mais c’est un moyen de s’assurer qu’ils ne seront pas vus par des personnes dont vous ne voulez pas.

@ec_wife

Un porte-parole de Facebook a confirmé à The Verge qu’il s’agissait d’un « test limité » pour certains utilisateurs. Ils recevront les commentaires des participants afin d’améliorer l’expérience avant un lancement public possible. Depuis lors, pour le moment, il n’est pas possible de garantir qu’il sera accessible à tous. Le réseau social devra d’abord vérifier qu’il fonctionne correctement et, plus important encore, que votre communauté est vraiment disposée à l’utiliser.

Nous avons mentionné précédemment que vous pouvez désormais unifier les messages entre Facebook Messenger et Instagram. Cependant, nous ne savons pas si l’accueil a été positif. Le plan de Mark Zuckerberg et de ses partisans est fusionner tous vos services de messagerie, y compris WhatsApp. Le problème est qu’ils pourraient faire face à des organismes de réglementation en cas d’émergence d’un monopole.

L’article Bientôt, il serait possible de voir des histoires Instagram de Facebook a été publié dans Explica.co.