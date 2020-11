Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Après plusieurs mois de rumeurs, EA et BioWare Ils ont rompu le silence et confirmé que nous aurons enfin en 2021 la remasterisation de la trilogie originale avec Mass Effect: édition légendaire. Nous pourrons répéter les incroyables aventures de Shepard, cette fois avec des graphismes ad hoc de 2021, après le goût amer qu’il a laissé Andromède.

Et ce n’est pas tout, puisque aussi BioWare a confirmé qu’ils travaillaient sur une nouvelle tranche de Mass Effect, qui “est créée par une équipe de vétérans.” Le responsable de l’étude, Casey Hudson, a assuré que: «ici, dans BioWare, une équipe de vétérans a travaillé dur sur le prochain chapitre de l’univers de Mass Effect. Nous sommes encore aux premiers stades du projet et je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais nous sommes impatients de partager notre vision de ce qui est à venir. “

Effet de masse C’était un jeu de tir RPG qui a vu sa première tranche en 2007 et qui a réussi à captiver des milliers de joueurs par l’intense intrigue intergalactique qu’il nous présente et aussi par son excellent système de décision qui modifie directement la progression de l’histoire. À l’époque, c’était exclusif à Xbox et son premier opus a été catalogué par IGN comme le meilleur jeu Xbox 360.

La remasterisation de la trilogie originale est prévue au printemps 2021, avec des versions pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord