le Bitcoin a surmonté la barrière de 15 000 $. C’était l’une des premières conclusions à laquelle nous sommes parvenus il y a quelques heures à peine, en faisant remarquer que la crypto-monnaie la plus célèbre au monde avait atteint son plus haut niveau historique contre le rouble russe. Eh bien, maintenant on veut s’arrêter un instant sur ce jalon qui intervient également dans un contexte hyper spécial: la définition des élections en Amérique du Nord, où tout semble indiquer un triomphe pour Biden alors que Trump dénonce la fraude via les réseaux sociaux. .

Dans tous les cas, les données sont absolument concluantes à cet égard, étant donné que Cointelegraph Markets et TradingView ont coïncidé aujourd’hui en annonçant ce record tant attendu de 15000 $ pour chaque unité Bitcoin. En fait, la crypto-monnaie a clôturé la journée avec des opérations solides autour de 15100 dollars, après avoir atteint 15200 dollars au plus fort de ce jeudi 5 novembre.

Une croissance sans plafond

En effet, la hausse de la valeur du Bitcoin établit toutes sortes de records. Il y a à peine 24 heures, son prix oscillait autour de 14 000 $. Et aujourd’hui, nous l’avons confortablement au-dessus de 15 000 $. Ceci, même lorsque la dernière fois que nous l’avons trouvé à ce niveau, c’était en janvier 2018.

Quant à l’avis des experts, beaucoup d’entre eux considèrent qu’il était temps pour la plus grande crypto-monnaie de faire un pas décisif à la hausse. Le fait est que certains pensaient que la croissance de la valeur du Bitcoin allait s’arrêter brusquement entre 14 000 et 15 000 dollars. Cependant, cela ne s’est pas produit.

Au contraire, de plus en plus de gens pensent que nous sommes confrontés à une tendance à la hausse comme celles de 2013 et 2017. Est-ce le cas?

