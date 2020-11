Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

The American Brewing Company Anheuser-Busch a récemment annoncé qu’à travers sa marque Lumière de bourgeon, lancera la console BL6, console multifonction qui mêle deux plaisirs de la vie: les jeux vidéo et les bières.

La console est une machine Bud Light entièrement fonctionnelle, basée sur un PC Windows 10 avec 16 Go de RAM, un processeur Intel i7-1065G7 et 6 jeux inclus: TEKKEN 7, Soulcalibur VI, Flashlight: Freeze Tag, RBI Baseball 20, Broforce et Six Puck, un jeu complètement original de Bud Light. Pour utiliser cette console, vous n’avez pas besoin d’écran, car cette console n’est pas seulement un réfrigérateur et une console, mais aussi un projecteur. Oui, exactement comme vous l’avez lu, le BL6 comprend un projecteur Asus ZenBeam 720p à l’avant, de sorte qu’il peut être joué partout où c’est possible.

Selon les informations de PCMag, 2 cylindres de bière sont vraiment des ventilateurs, les 2 du milieu conservent les 2 commandes fournies avec la console et les deux derniers espaces sont réservés au refroidissement des bières.

«Bud Light a officiellement remporté la guerre des consoles avec le BL6: moitié réfrigérateur, moitié projecteur, moitié console. Faites-nous confiance, le calcul est correct »a déclaré la société.

En ce qui concerne la puissance de la console et sa capacité, la société a commenté ce qui suit: “Nous pourrions approfondir tous les détails techniques de ce qui fait fonctionner le BL6, mais tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est ce que nos experts nous disent:” C’est assez de technologie pour vous amener à lancer des hadoukens pendant des heures “”

Les unités BL6 sont très limitées et celles qui existent sont vendues aux enchères sur le site Shop Beer Gear, vous pouvez donc en acheter une, mais à un prix assez élevé, car le produit de ces consoles ira à une fondation caritative en États-Unis.

