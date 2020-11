Acheter en ligne est facile, amusant et même addictif, et le faire en plein milieu de la Black Week du Black Friday, une folie avec tant d’offres et de réductions. Si vous êtes un vétéran des sites Web de commerce électronique et de marché comme Amazon ou eBay, vous savez que vous pouvez acheter dans d’autres pays, et même sur d’autres continents.

Aujourd’hui, les services d’expédition couvrent pratiquement le monde entier, et pour faciliter les procédures douanières, Amazon et eBay ont des prix supplémentaires, un prix ajouté à l’expédition pour le transport international Cela vous garantit que ce que vous avez acheté aux États-Unis ou au Japon arrivera en Espagne sans que les douanes ne vous surfacturent.

Black Friday 2020 sur Amazon et eBay

Un service qui divise car selon le produit / la taille il peut même doubler le prix final, il y a ceux qui ne craignent pas de payer ce supplément dans le prix final et qui n’ont pas un seul souci d’expédition, ou qui préfèrent “ jouer ” et voir si les douanes s’arrêteront ou pas le paquet. Mais le Black Friday ne se limite pas aux grands sites d’achat et de vente en ligne, mais s’applique également aux magasins physiques, aux entreprises de nombreux pays qui vendent également en ligne.

Mais il peut arriver que vous voyiez quelque chose que vous voulez dans un magasin tiers qui se vend sur le marché Amazon USA et n’envoie pas en Espagne. Ou qu’un site Web d’un magasin anglais ne vous laisse pas entrer parce que vous essayez d’accéder depuis l’extérieur du territoire britannique.

Qu’est ce que l’on peut faire? Bien utiliser la technologie actuelle:

Applications pour créer un VPN et acheter aux États-Unis

Bien sûr, il y a parfois le problème du Restriction régionale, que de supprimer certains sites Web comme Amazon ou eBay nous empêche d’acheter aux États-Unis car nous n’y résidons pas et nous n’avons pas d’adresse physique à laquelle envoyer le produit.

comment pouvons nous résoudre ceci? Eh bien, si nous n’avons pas d’ami là-bas pour envoyer ce que nous achetons, nous pouvons choisir de descendre applications qui cachent notre position lors de l’utilisation du mobile -oui, comme lors de la sortie de Pokémon GO- et nous permettent donc d’opter pour ces remises et / ou produits exclusifs du marché américain en achetant sur le smartphone.

Ongle VPN est un réseau privé virtuel qui garde votre emplacement géographique secret et permet d’accéder aux sites Web qui ont été bloqués ou censurés pour ne pas être dans votre périmètre géographique. En installant une application qui permet leur création, nous pouvons éviter les sites Web et les trackers en ligne tout en accédant aux sites américains qui ont des réductions pour le Black Friday. Et aussi à d’autres sites Web à travers le monde, ayant également des outils qui nous permettent de cvérifier notre connexion internet pour protéger l’adresse IP, l’historique de navigation et d’autres données personnelles lorsque nous sommes en ligne, utilisons des applications ou nous connectons à un WiFi.

Voici les liens vers trois de ces applications qui vous permettent de créer des VPN d’une manière simple et rapide pour ignorer la protection régionale qu’un site Web de magasinage en dehors de l’Espagne peut avoir:

TunnelBear

Télécharger pour Android

Télécharger pour iOS

Client StrongVPN OpenVPN

Télécharger pour Android

VPN VyprVPN

Télécharger pour Android

Expéditions internationales via des tiers

Maintenant que nous avons réussi à contourner le blocus régional, nous sommes confrontés à un autre problème: l’expédition, car nous n’avons pas d’adresse américaine et il y a beaucoup de vendeurs qui contrairement à Amazon USA ils ne livrent pas hors du pays. Heureusement sur Internet, nous pouvons trouver plusieurs entreprises qui se chargent de cette tâche, recevant le colis du magasin à sa propre adresse postale et nous le transmettant à domicile.

Par exemple Shipito, dont le slogan nous invite directement à acheter “sur n’importe quelle page Internet américaine”. En s’inscrivant gratuitement sur leur site Internet, le service nous fournira une adresse américaine que nous pourrons utiliser pour acheter n’importe où. Le colis arrivera aux entrepôts de Shipito et Shipito nous le renverra chez nous par l’intermédiaire de la société de messagerie de notre choix. Comme nous pouvons le voir dans votre tableau de prix, nous avons des expéditions de 10 $ par des agences telles que Airmail Economy à plus de 50 $ – 76 $ facturés par FedEx ou UPSP.

One USA Address et ViaBox sont d’autres options qui fournissent des services similaires. En fait, ViaBox est l’une des mieux appréciées par les utilisateurs du monde entier pour les tarifs, son calculateur de montants pratique et son service client. De cette façon, vous pouvez éviter le blocus régional, profiter des offres Black Friday USA et le faire livrer à votre domicile.

douane

L’utilisateur européen qui achète dans d’autres pays comme les États-Unis, la Chine ou le Japon peut trouver des choses aussi désagréables que cela votre colis est arrêté à la douane et ils l’inspecteront donc – encore plus dans la crise pandémique que nous traversons – et exiger de nous une somme supplémentaire en impôts.

Des services comme Amazon Global Shipping ou ceux qui incluent des vendeurs eBay résolvent ce problème, mais si vous faites vos achats en dehors de ces magasins, vous devez faire attention.

Selon le site Internet Correos, «en règle générale, Toute marchandise importée en Espagne d’une valeur supérieure à 22 € est soumise au paiement de la TVA (taxe nationale), à ​​condition qu’il y ait une transaction économique en cause, que le bénéficiaire soit une entreprise ou un particulier. Les cadeaux privés de plus de 45 € sont également soumis au paiement de la TVA et ce n’est que dans le cas des effets personnels usagés, après vérification par les douanes selon la procédure établie, qu’ils peuvent être exemptés.

Le taux général de TVA pour les importations en Espagne est 21%. Le taux général de TVA pour l’importation de produits en Espagne est de 21%, mais une TVA réduite (10%) et super-réduite (4%) est appliquée à certains produits. Il est calculé sur la valeur des marchandises.

Les marchandises de plus de 150 € sont soumises au paiement des droits de douane importation (taxe communautaire de l’Union européenne). En règle générale, nous n’avons pas à payer de droits pour les marchandises d’une valeur inférieure à 150 €, bien qu’elles puissent être soumises au paiement de la TVA à l’importation et des taxes spéciales.

Procédure avec les douanes

Certains produits sont libres de droits et certains sont soumis à des droits supplémentaires, selon le pays de fabrication et le produit. Dans des pays comme la Chine, les vélos fabriqués dans le pays sont soumis à une taxe supplémentaire.

La procédure de paiement ordinaire en cas de marchandise supérieure à 150 € – les smartphones et tablettes les plus courants – comporte trois options:

Utilisez des coursiers comme représentant indirect: le coût serait de 19,19 € plus 4,41 € (affacturage – rétention en entrepôt) plus TVA.

Effectuer la procédure personnellement: La facturation (4,41 €) devrait être payée à Correos et la procédure devrait être effectuée en se rendant à la douane en personne ou via le «formulaire simplifié pour les particuliers» de l’administration fiscale à partir du web si nous avons une pièce d’identité électronique.

Embaucher un agent des douanes ou un transitaire: Nous devrons également payer la facturation de la Poste et le transfert des documents à un autre représentant qui fait le travail pour nous, soit 12,84 euros plus TVA.