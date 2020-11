Cette semaine est folle avec l’approche du Black Friday. Nous sommes très proches de Noël et des rois et pour beaucoup, c’est le meilleur moment pour acheter des cadeaux à un bon prix. Le département technologie est l’un des plus demandés et c’est pourquoi nous allons vous présenter quelques-unes des meilleures offres que vous pouvez trouver en matière de technologie dans quelques magasins d’électronique pour le Black Friday. Nous vous présenterons quelques-unes des meilleures offres en tenant compte de certains des segments les plus intéressants.

Fnac

Le magasin dédié à la culture et aux loisirs ne manque pas cette opportunité et obtenir des offres dans tous ses départements. Ils mettent en évidence jusqu’à 50% qui s’applique à la téléphonie et à l’informatique, 40% en image et 60% en son. Bien sûr, ce sont des maximums puisque tous les produits n’ont pas la même remise. Nous avons néanmoins trouvé certaines des offres suivantes:

Ordinateur Portable Acer Aspire 3 A315-56 15,6 ” Noir pour 594,92 € Lenovo ideapad 330-15ICH Laptop 15,6 ” Noir pour 722,22 € Apple MacBook Air 13 “i3 1,1 GHz 256 Go Gris sidéral pour 995 € 2-en-1 Convertible Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 14 ” Gris pour 696,92 € PC de jeu HP Pavilion TG01-1015ns Noir pour 849,92 € HP All-in-One 22-df0012ns 21,5 ” Blanc pour 424,92 € Téléphonie Samsung Galaxy A51 6,5 ” 128 Go Bleu pour 227 € Samsung Galaxy S20 FE 5G 6,5 ” 128 Go Vert pour 699 € Samsung Galaxy Note 20 6,7 ” 256 Go Gris pour 899 € Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6, 53 ” 128 Go Vert pour 194 € Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6,67 ” 128 Go Blanc pour 229 € Huawei P40 6,1 ” 128 Go 5G Or pour 549 € TV LED 43 ” Xiaomi Mi TV 4S 43 4K UHD HDR Smart TV pour 285 € TV LED 49 ” LG 49UN73006 IA 4K UHD HDR Smart TV pour 399 € TV LED 43 ” Sony KD-43XH8096 4K UHD HDR Smart TV pour 549 €

Worten

L’un des grands magasins qui opèrent dans notre pays est Worten. C’est une concurrence directe avec Media Markt et il a également son propreou Black Friday dans la technologie que nous allons examiner.

Ordinateur portable informatique LENOVO Ideapad S145-15IIL pour 397,99 € Ordinateur portable HP 15s-fq1156ns pour 649,99 € Ordinateur portable HP 15-dw1031ns pour 555 € Macbook Air 2020 APPLE Space Grey pour 979,99 € Téléphonie SAMSUNG Galaxy A31 (6,4 ” – 4 Go – 64 Go – Bleu) pour 179,99 € XIAOMI Mi Note 10 Lite pour 287,99 € Téléviseurs

Composants PC

L’une des entreprises espagnoles qui, de tous droits, est devenue l’une des plus populaires du secteur de l’informatique. Le cabinet se distingue en offrant à ses clients tout ce dont ils ont besoin dans le domaine de l’électronique et en leur proposant également un service pour construire leur propre ordinateur. C’est ce qui l’a rendue célèbre et c’est aussi célèbre pour son oLes dates du Black Friday dans ses différentes sections. Bien sûr, vous devrez vous dépêcher car les unités en vente sont épuisées.

Ordinateurs Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 pour 729 € HP 15S-FQ1132NS pour 449 € Apple MacBook Pro Intel Core i5 pour 1449 € Téléphonie TCL 10 SE pour 99 € Samsung Galaxy A31 pour 199 € Apple iPhone XS 512Gb pour 779 € Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 Go pour 229 € Téléviseurs

