Il est temps de se préparer Offres du Black Friday! Notre vente Black Friday est meilleure que jamais. Restez à la maison et découvrez nos offres en ligne Black Friday! Économisez sur les logiciels Microsoft et Office avec ces offres incroyables, avec ces économies incroyables, n’oubliez pas de vous faire plaisir!

Pour vous aider à faire de meilleurs choix, nous avons mis en évidence certains de nos produits les plus populaires en vente pour ce prochain “mois noir”. Jetez un œil à ces remises et offres exclusives de Keysoff.com.

Les meilleurs produits avec les meilleurs prix sans coupon

Windows 10 vous offre la vitesse la plus élevée et la sécurité la plus élevée avec des fonctionnalités uniques et modernes qui rendent votre PC tout simplement imparable. Pour célébrer ce festival du shopping qu’est le Black Friday, Keysoff.com lance 4 produits à un prix spécial afin que vous puissiez les acheter directement sans utiliser de code promo.

Avez-vous vu des prix aussi bas ?! Découvrez-les ici:

Windows 10 Professionnel: 7,45 $

Windows 10 Professionnel (2 PC): 11,55 $

Office 2019 Professionnel Plus: 30,00 $

Office 2016 Professionnel Plus: 22,83 USD

45% de réduction sur les produits Windows

En ce Black Friday, une réduction supplémentaire de 45% est également disponible si vous utilisez le code «BFS45» pour tout produit Windows 10:

Windows 10 Famille: 8,97 $

Windows 10 Famille (2 PC): 14,93 $

Windows Server 2019 Standard: 17,66 $

Windows 10 Entreprise 2019 LTSC: 10,05 $

58% de réduction sur le pack Office + Windows et d’autres produits

Ne manquez pas cette offre d’achat Microsoft Office 2016 ou 2019 ensemble en tant que combo, avec une mise à niveau vers Windows 10 et vous obtiendrez 50% de réduction sur le prix total pour économiser encore plus. Utilisez le code «BFS58» lors de votre achat pour réclamer votre réduction de 58% sur votre achat total.

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro: 36,10 $

Windows 10 Famille + Office 2019 Pro: 36,15 $

Windows 10 Professionnel + Office 2016 Professionnel: 27,35 USD

Windows 10 Famille + Office 2016 Pro: 27,64 $

Microsoft Office 2016 (Famille et Étudiant): 33,05 $

Microsoft Office 2019 (Famille et Étudiant): 34,43 $

Microsoft Visio Professionnel 2019 – 1 PC: 18,36 $

Microsoft Project Professionnel 2019 – 1 PC: 21,57 $

