Il existe aujourd’hui de nombreux appareils portables pour contrôler notre activité physique ou notre entraînement. Cependant, beaucoup préfèrent encore utiliser leur smartphone pour enregistrer ou suivre un itinéraire défini lors de la marche, de la course ou du vélo. Précisément, pour les amateurs de vélo ou de VTT, un support a été conçu qui permet de transporter le téléphone portable en toute sécurité sur le guidon du vélo et cela aussi, il dispose d’un haut-parleur puissant et d’un chargeur sans fil.

Un support qui nous permet de manipuler confortablement notre téléphone tout en faisant du vélo et qui dispose également d’un chargeur sans fil. De cette façon, nous pouvons recharger le mobile tout en profitant de nos itinéraires préférés. L’accessoire a été baptisé du nom de Corne noire et spécialement conçu pour transporter ancré sur le guidon du vélo.

Support avec haut-parleur qui vous permet de charger votre mobile tout en faisant du vélo

Parmi les principales caractéristiques de ce support, le prise ou prise sûre, il chargeur sans fil, tambours 4800 mAh intégré et un puissant orateur, également sans fil. Il dispose également d’un port d’entrée USB Type-C et d’un port de sortie USB à l’arrière. Ainsi, il est possible d’emporter notre mobile toujours visible pour suivre l’itinéraire établi, écouter de la musique ou des appels via le haut-parleur et tout cela sans avoir à craindre de manquer de batterie dans le mobile, car cela nous permet de le recharger sans fil pendant que nous faisons du vélo.

Il dispose de trois points de fixation et d’un coussin antidérapant pour que notre mobile soit totalement sûr et ne tombe pas, même sur un terrain caillouteux ou cahoteux. Ce support Black Horn est spécialement conçu pour être porté sur le guidon du vélo, mais il peut également être adapté à certains motos ou même scooters.

Un produit qui a été lancé grâce à une campagne de crowfounding sur le site populaire Kickstarter et qui est actuellement proposé en promotion avec une réduction de près de 35% pendant que la campagne est active. Le prix est 149 dollars, mais grâce à la promotion, nous pouvons l’obtenir maintenant pour 99 dollars. Dans le cas où le projet atteindrait l’objectif fixé, il commencera à être envoyé à tous ceux qui effectueront leur réservation et leur contribution à partir du mois d’avril prochain.

Vous pouvez accéder à tous les détails de la corne noire et de la campagne de crowfounding dans ce même lien vers Kickstarter ou même réserver le vôtre avant la fin de la promotion.