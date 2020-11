L’édition définitive comprend de meilleurs graphiques, des correctifs, des optimisations et des localisations.

L’équipe de Collectif Crowbar Il a travaillé, avec l’approbation de Valve, sur son propre remake du légendaire Half-Life original. Il s’agit de Black Mesa, un titre qui n’a cessé d’être mis à jour depuis sa première en mars. Désormais, ses managers annoncent la dernière version du jeu: le Édition définitive, qui est déjà disponible.

Les notes de mise à jour décrivent une compilation de fonctionnalités clés, y compris «imposantes» améliorations artistiques et techniques pour tout le voyage, des refontes visuelles et des ajustements pour des missions spécifiques, des optimisations pour l’ensemble du jeu visant à améliorer vos performances sur les PC bas et milieu de gamme, un support complet pour le mod store et des traductions (avec des descriptions détaillées incluses) en plusieurs langues, y compris l’espagnol.

Il est l’un des favoris du prix With Love and Dedication. Cependant, je vous recommande fortement de lire toutes les actualités par vous-même car elles offrent des commentaires très précis sur toutes les améliorations appliquées dans chaque chapitre de la campagne et de la section.

Black Mesa a un note “extrêmement positive” Sur Steam: 95% de ses près de 44 000 avis d’utilisateurs sont favorables. A l’occasion des soldes d’automne, le jeu peut être acheté pour 8,99 euros (la moitié du prix habituel) et est l’un des grands candidats à remporter le prix “avec amour et dévouement” du gala 2020 au Plate-forme de valve.

