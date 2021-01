Le mode zombies ne manque pas votre rendez-vous avec ce Call of Duty

Après la première à la mi-novembre dernier, Call of Duty: Guerre froide Black Ops a transporté les joueurs au cœur de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Cependant, le titre a de nombreux modes de jeu, y compris le bien connu mode zombies, Quoi Il peut être joué gratuitement du jeudi 14 janvier au 21 janvier, car Microsoft Store a fui.

Le mode Zombies comprend de nouvelles façons de progresser, des avantages classiques et un arsenal d’armes de l’époque de la guerre froide pour aider les survivants à dominer les légions de morts-vivants. Les joueurs feront partie de Requiem, une équipe internationale soutenue par la CIA et dirigée par Grigori Weaver. Votre mission sera d’explorer un bunker dans le Seconde Guerre mondiale qu’il n’a pas été dévasté uniquement par le passage du temps. Cependant, une division soviétique rivale du Requiem, le Groupe Omega, étudie également le pouvoir qui est à l’intérieur.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC et sur les consoles actuelles telles que Xbox One et PS4, ainsi que sur la nouvelle génération avec Xbox Series X | S et PlayStation 5.

▪ Date de sortie: 13/11/2020