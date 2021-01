Fortnite C’est devenu un soulagement non seulement pour les joueurs d’os rouges en cette année pandémique; c’était aussi pour les personnes qui dans leur quarantaine cherchaient une distraction pour passer le temps. Et bien que nous ne sachions pas avec certitude, c’est sûr Beaucoup de gens ont découvert avec ce jeu vidéo ce côté gamer que peut-être ne connaissaient-ils pas sa personnalité.

Avec tout cela en remorque, les développeurs de la bataille royale savent que c’était le moment idéal pour clôturer l’année en beauté … ou peut-être avec un fermoir en vibranium? Quoi qu’il en soit, l’important est que vous pouvez désormais utiliser trois nouveaux personnages de l’univers Marvel dans les prochains jeux: Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster. Bien sûr, nous vous dirons comment vous pouvez les obtenir.

Black Panther et sa compagnie arrivent à Fortnite

Veiller à Personnages Marvel en action dans Fortnite Ce n’est vraiment rien de nouveau, mais il manquait quelqu’un pour compléter ce sentiment d’excitation. Après l’événement connu sous le nom de Guerre du Nexus avec Iron Man, Wolverine, Storm et d’autres héros pour affronter GalactusNous avons maintenant un nouvel ajout pour les fans de bandes dessinées.

Il King T’Challa -pa ‘les copains Black Panther– a récemment été annoncé par Epic Games comme l’un des nouveaux skins que nous pouvons utiliser. De plus, la nouvelle mise à jour rejoint également Captain Marvel et le Taskmaster dans le cadre du package Marvel Royality & Warriors. Consultez la bande-annonce de présentation et nous vous dirons ce que comprend le package et comment obtenir les nouveaux personnages.

Voir sur YouTube

Que comprennent-ils et comment accéder aux nouveaux skins?

Dès le départ, le troisième des personnages est déjà disponible dans les stores de Fortnite -à partir du 21 décembre- à vous de les chercher car, oui, ils apparaissent dans la section à durée limitée. Alors pendant que vous lisez cet article, vous pouvez accéder à la boutique de jeux.

Maintenant, que comprend chaque personnage? Ces skins sont livrés avec plusieurs jolis accessoires accrocheurs que vous voudrez ajouter immédiatement à votre liste. La tenue de Panthère noire Il est équipé du style de charge cinétique (oui, comme dans le film), des poignards en vibranium comme accessoire de rassemblement, un planeur / planeur Wakandan et le King’s Hood comme accessoire de sac à dos.

Pour sa part, Capitaine Marvel Il a la tenue de style «Empowered» ainsi qu’une pioche de bâton alpha. Mais sans aucun doute, ce qui est le plus frappant est Le planeur de puissance et le sac à dos rétro de Mar-Vell avec armure arrière Kree. En ce qui concerne la Tyran, seule la tenue du personnage était incluse plus un sac à dos avec un bouclier et un copieur d’outil de ramassage.

Comme nous l’avons dit, vous pouvez maintenant obtenir ce package dans le magasin Fortnite au prix de 25 dollars (un peu plus de 500,00 $ pesos mexicains). Maintenant oui, pour tout donner au jeu cette fin d’année avec le roi de Wakanda et compagnie.