Panthère noirede Danai Gurira se souvient de Chadwick Boseman avec un message émouvant. Les deux acteurs ont joué dans le film autonome à succès, ainsi que dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Les deux ont partagé un certain nombre de scènes ensemble, alors que Gurira joue Okoye, le général de la Dora Milaje qui partage un lien étroit avec T’Challa de Boseman. Leurs deux personnages ont un immense respect l’un pour l’autre, ce qui est évident à travers leurs trois apparitions dans l’univers cinématographique Marvel ensemble. Okoye est à elle seule un personnage préféré des fans, mais sa relation avec T’Challa a également été un moment fort de Black Panther.

Vendredi est venu la surprenante nouvelle que Boseman était décédé des suites d’un cancer du côlon. Il n’a jamais parlé publiquement de sa maladie et a continué à travailler pendant les quatre années suivant son diagnostic. Beaucoup à Hollywood se sont réunis pour pleurer la mort soudaine de Boseman dans les jours qui ont suivi. Ceux-ci incluent ses collègues de Marvel, avec Chris Evans, Robert Downey Jr.et le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, tous exprimant leur choc et leur tristesse à la nouvelle. Il y a eu des hommages très émouvants, avec de nombreuses histoires de partage de liens personnels avec Boseman.

Cette semaine, Gurira a partagé son propre message, demandant: « Comment honorez-vous un roi? » Ce sera probablement une question que les fans et collègues de Boseman se poseront dans les jours et semaines à venir. Gurira a également tenu à mentionner la dynamique à l’écran de leurs personnages, expliquant que Boseman facilitait la protection et le respect d’un roi. Le post complet de Gurira est ci-dessous:

Il ressort clairement des divers hommages à Boseman que de nombreuses personnes avaient un lien profond avec lui. D’innombrables personnes qui ont travaillé avec Boseman ont partagé des souvenirs spécifiques de moments où il leur a montré de la gentillesse ou les a fait rire. Cela ne fait que rendre plus difficile le fait que l’acteur était si jeune, avec tant de vie et de carrière devant lui. Cependant, des hommages comme l’aide de Gurira chaque fois que quelqu’un est décédé, car ceux qui l’ont connu trouvent du réconfort dans des histoires similaires partagées par d’autres.

Pour les fans de Boseman, c’est une expérience différente. Cependant, il est merveilleux d’en savoir plus sur l’homme qui était un héros pour tant de gens, en particulier à travers son portrait de Black Panther. Compte tenu de l’impact du personnage et du film, en particulier sur la communauté noire, il est difficile d’accepter que Boseman ne rejouera plus T’Challa. Cependant, ceux qui ont travaillé sur le Panthère noire film, y compris Gurira, peut prendre courage sachant qu’ils ont contribué à créer une histoire qui servira d’hommage durable à Boseman.

Source: Danai Gurira