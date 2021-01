Huawei a décidé de renforcer sa présence dans le domaine des smartphones l’acquisition de quatre-vingt dix brevets relatifs à ce type d’appareil. Et il les a achetés à BlackBerry, une entreprise réputée pour la vulgarisation des smartphones. Ces brevets concernent des aspects clés du fonctionnement des smartphones.

Huawei a peut-être du mal à développer de nouveaux smartphones, mais il consolide peu à peu son indépendance en développant ses propres logiciels. Les services mobiles Huawei ou HMS sont un bon exemple de cette indépendance, ainsi que le lancement d’HarmonyOS 2.0. Cette approche vise échapper à toute collision causée par d’autres entreprises et gouvernements; Une intention qui serait également à l’origine de la dernière initiative de Huawei: la société a acheté quatre-vingt-dix brevets liés aux smartphones à BlackBerry.

Huawei a acquis des brevets liés au GPS, à l’orientation de l’écran et au partage de contenu

Malgré le fait que Huawei soit interdit aux États-Unis, cela n’a pas empêché BlackBerry de vendre le portefeuille de brevets susmentionné. La vente en comprenait quatre-vingt-dix sur un total de plus de 38000, donc le chiffre est très petit. Alors ils se sont excusés responsables de BlackBerry consultés par The Globe And Mail, le média canadien qui a dévoilé la nouvelle.

La vente des quatre-vingt-dix brevets a été reflétée dans les registres de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) le 23 décembre. Comme l’ont confirmé les responsables de BlackBerry, la vente du portefeuille Elle a été réalisée dans le cadre de la réglementation appliquée par les États-Unis puisque les brevets y sont déposés. Ce n’est pas un très grand nombre, mais ils sont liés à des aspects clés du fonctionnement des smartphones.

Huawei a acquis des brevets sur la façon de partager des données avec d’autres téléphones, ils sont également liés au manière de présenter les informations à l’écran en fonction de l’orientation du smartphone. Huawei a obtenu des brevets appliqués à la géolocalisation des photos numériques et à certaines méthodes de transfert d’informations entre appareils.

Malgré le fait que les brevets BlackBerry soient enregistrés aux États-Unis, le bureau de ce pays a autorisé la vente à Huawei

Nous ne connaissons pas le montant payé par Huawei pour intégrer les brevets BlackBerry dans son portefeuille. Comme indiqué dans The Globe And Mail, Huawei est l’une des multinationales les plus actives dans l’acquisition de brevets.

Via | Titres Android

Partager BlackBerry vend les 90 brevets clés relatifs aux smartphones