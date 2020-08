Les remises du Blackview et Aliexpress 828 sont sur le point de se terminer. Jusqu’à présent, l’initiative a rencontré un succès considérable et plus de deux cent mille commandes ont été passées. Donc, si vous recherchez un nouvel appareil technologique (comme un téléphone robuste, un smartphone, une tablette ou une smartwatch de Blackview), c’est peut-être le meilleur moment pour l’acheter.

Les réductions prendront fin demain le 28 août, et dans cet article, nous aimerions souligner certaines des meilleures offres disponibles. À commencer par les BV9900 Pro et BV6300 Pro, qui ont désormais un prix d’environ 360 euros et environ 162 euros respectivement.

Blackview BV9900 Pro

Blackview BV9900 Pro il a rencontré un certain succès auprès de nos lecteurs. C’est actuellement l’un des meilleurs téléphones robustes du marché et peut désormais être acheté sur AliExpress au prix de seulement 360 euros.

Blackview BV6300 Pro

Blackview BV6300 Pro c’est un smartphone avec un corps mince mais toujours résistant. Pourquoi est-ce si surprenant? Il dispose de quatre caméras arrière Samsung 16MP qui offrent des fonctionnalités telles que le ralenti, le HDR, un objectif ultra-large 120 °, le mode macro et le mode nuit. Et aussi plus fin et plus léger que la plupart des téléphones robustes sur le marché: avec des dimensions de 159,6 x 78,2 x 11,6 et un poids de 230 g, il est très facile à transporter.

Blackview BV4900

BV4900 de Blackview « Space Capsule » est le plus récent robuste présenté par la société. Le BV4900 présente un design mis à jour par rapport aux autres smartphones de la société. Selon ce qui a été déclaré par Blackview, 27 mises à jour ont été apportées à sa construction la rendant beaucoup plus résistante. Le smartphone est proposé à 77,60 euros sur AliExpress.

Blackview A80

Blackview A80 fait du secteur photographique son point fort. C’est probablement l’un des meilleurs smartphones économiques avec quatre caméras. Blackview A80 est disponible sur AliExpress pour seulement 54 euros.

Onglet Blackview 8

Les principales spécifications de Onglet 8 ils sont impressionnants dans sa gamme de prix. L’écran FHD + mesure 10,1 pouces, avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Alimenté par un processeur octa-core, avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Le corps mince de 8,9 mm abrite une batterie longue durée de 6 580 mAh. Il fonctionne avec le système Android 10. Tab 8 dispose d’une caméra frontale 13MP et une caméra frontale 5MP. La tablette est en offre au prix de 115 euros.

Blackview X1 et X2

Les Blackview X1 et X2 intègrent 9 modes sportifs et des fonctionnalités axées sur la santé. Ils peuvent être utilisés pendant 10 jours avec une seule charge et jusqu’à 45 jours en veille. Les fonctions classiques de notification, de message et d’appel sont également prises en charge. Blackview X2 est proposé à 26 euros, tandis que X1 à 30 euros.

Pour connaître toutes les offres actives, nous vous recommandons de consulter la Boutique Blackview sur AliExpress.