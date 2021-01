Il y a à peine un an, nous étions tous sur le point de fêter l’entrée en 2020, une année qui, par son chiffre rond, avait ce cachet de progrès et de marquer l’entrée dans une nouvelle décennie où tout était possible. Tout? Oui, y compris une pandémie qui a littéralement changé nos vies. La science-fiction a essayé depuis ses débuts de prédire ou d’illuminer à quoi ressemblerait notre avenir, s’appuyant souvent sur une dichotomie: soit lumineuse, soit dystopique..

Aujourd’hui, nous savons que les histoires, les films et les livres de science-fiction qui jettent leur dévolu sur 2020 et les années qui l’entourent n’étaient pas tout à fait justes. La mise en garde demeure que lorsque nous recherchons dans ces histoires des prédictions supposées, nous le faisons avec le même genre d’assurance et de références que ceux qui tentent de retracer les écrits de Nostradamus: Les auteurs de science-fiction tentent rarement de prédire réellement l’avenir, mais utilisent plutôt une vision de l’avenir pour refléter les problèmes de leur présent.

Quelque chose comme ça s’est déjà produit avec Coureur de lame, temporairement localisé en 1992 dans le roman original de Philip K. Dick qui l’a inspiré et en 2019 dans le film culte. L’environnement cyberpunk qui a façonné une grande partie de l’imaginaire du futur depuis lors est basé sur la dystopie, un conflit qui a changé le cours de l’humanité et de la planète, et une esthétique qui a émergé plus qu’on ne le voyait dans les années 80 du siècle. passé que dans une véritable tentative de deviner à quoi ressemblera le futur.

Malgré cela, au fil du temps, certaines nuances peuvent être extraites de toutes ces histoires qui révèlent un certain sac de réalité, comme précisément le monde détruit par l’environnement que Blade Runner représentait, sur lequel sa suite Blade Runner 2049 mettait davantage l’accent.

L’exception du roman “ Les yeux des ténèbres ”

Écrit en 1981 par Dean Koontz, l’un des plus grands représentants de la terreur américaine moderne, ce roman a fait la une des journaux au début de la pandémie pour avoir représenté une humanité en 2020 dans laquelle un virus d’origine chinoise a paralysé le monde. Les éléments communs étaient nombreux, mais si nous entrions dans les détails, pas tellement.

Le virus décrit dans le roman est une arme biologique créée par le gouvernement chinois pour maîtriser la population. Leurs symptômes ne sont pas similaires, pas plus que leur mortalité, qui dans le roman est de 100% des personnes infectées par 2-3% du coronavirus.

Le premier homme sur Mars

Pierre de touche

Bien que la NASA et Space X aient avancé cette année dans leurs missions spatiales, il semble que pour le moment cette étape historique soit prévue avec une date optimiste pour 2030. 2020, cependant, a été l’année où le premier l’être humain atteindra la planète rouge selon la saga mythique dirigée par Red Mars de Kim Stanley Robinson, publiée en 1993.

Une prédiction similaire est celle du film de 2000 Mission à mars, réalisé par Brian De Palma, où une équipe de sauvetage part à la recherche d’un astronaute perdu lors d’une mission précédente. La station spatiale terrestre en orbite est celle qui prépare un navire pour la mission de sauvetage: Mars II. Ce qu’ils découvrent est totalement intrigant, rien à voir avec les dernières découvertes sur la surface martienne (et Dieu merci).

Remontant plus loin dans le temps et dans le système solaire, se déroulant en 2020, le film Journey to the Prehistoric Planet, sorti en 1965 et réalisé par Curtis Harrington, nous raconte un scénario dans lequel la colonisation de la Lune est déjà achevée, et les humains ont un objectif plus attractif: commencer par Lune pour coloniser Vénus. La chose inhabituelle est qu’ils trouvent un monde préhistorique qui n’est pas paisible, plein de dinosaures et habité par une étrange civilisation.

Cerveaux connectés et mèches géantes

Neuralink

Ce n’est peut-être pas aussi palpable, à l’exception des plans d’Elon Musk, mais en 2004, l’écrivain Geoff Ryman a prédit dans son roman Air, que d’ici 2020, nos cerveaux seraient connectés en permanence à Internet. Ce 2020, faisant à nouveau allusion à Musk, nous avons rencontré les premiers prototypes des plans de Neuralink.

Et plus exagérément, le film sorti en 2013 par Guillermo del Toro Pacific Rim décrit un avenir en 2020, dans laquelle d’horribles créatures marines quitteraient la mer pour mettre fin à la vie telle que nous la connaissons. S’ils le faisaient maintenant pour terminer cette mauvaise année, nous n’aurions malheureusement pas de fusibles géants pour les combattre. Ou peut-être que oui.

Et pour 2021? ‘Enfants des hommes’

Mais qu’en est-il des histoires qui se trouvaient en 2021? Parmi ceux-ci, le plus célèbre est certainement celui écrit par PD James, qui en 1992 a publié Les enfants des hommes (Children of Men), surtout connu pour son adaptation cinématographique de 2006 par Alfonso Cuarón.

Se déroulant en 2021, le livre et le film se concentrent tous deux sur un effondrement soudain de la fertilité dans lequel les niveaux de sperme des hommes chutent inexplicablement si bas que la race humaine cesse tout simplement de pouvoir se reproduire. Une fois de plus, l’économie s’effondre, les inégalités s’accroissent et une dictature fasciste monte.

Bien que l’excellente adaptation cinématographique de 2006 soit célèbre pour sa représentation incroyablement réaliste d’un pays en déclin, le livre contient des informations fascinantes qui n’ont pas fait partie du film, telles que l’obsession croissante des animaux de compagnie comme substituts des enfants, les propriétaires l’adorant. vos animaux de compagnie de manière extrême, notamment en les habillant avec des vêtements, en les poussant dans des poussettes et même en leur donnant des baptêmes. Peut-être quelque chose de pas vraiment étrange si nous nous regardons dans le miroir en 2020.

L’article de Blade Runner et la science-fiction étaient (définitivement) faux: c’est à quoi cela ressemblait depuis que 2020 a été publié dans Explica.co.