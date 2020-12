Blastoise et Charizard fusionnent de manière épique grâce à un adepte de Pokémon

Voir la fusion entre Blastoise et Charizard du point de vue de ce fan

Le nombre de créatures vues dans l’anime Pokémon est presque infini et dans chaque nouvel épisode de la série d’autres créatures viennent à la lumière. Cependant, l’un des les favoris de la saga sont Blastoise et Charizard.

Savoir plus: La décoration de Noël que vous devez mettre sur votre arbre si vous êtes fan de Pokémon

À tel point que nous en sommes venus à voir des mélanges parfaits entre ces créatures et, bien sûr, un artiste et amateur de Pokémon appelé P0TAT0O0 n’a pas été laissé pour compte, qui à travers Reddit a montré au public la fusion parfaite entre deux des Pokémon. les plus aimés: Blastoise et Charizard.

Cette créature devrait exister dans les nouveaux versements Pokémon

Ce la fusion est vraiment incroyable, nous ne pouvions donc pas laisser passer l’occasion de le montrer correctement. Le résultat est tout simplement brutal!

J’ai fait une fusion blastoise charazard d’une manière que je ne pense pas avoir été faite auparavant! Je suis vraiment fier de la façon dont cela s’est passé. de pokemon

Comme vous le verrez, c’est un créature digne d’apparence officielle et parmi les caractéristiques et détails qui ressortent le plus, nous avons: un corps caractéristique de Charizard, couleurs et carapace représentative de la Blastoise et pour voler, il le fait grâce au propulsion incendie. N’oubliez pas que vous pouvez également apprécier d’autres œuvres d’art telles que ces méga évolutions de tous les Pokémon légendaires et bien plus encore.

Quel serait le nom correct de cette image, Blastizard ou Chariztoise?

Image vedette | I0.wp

Autres objets Pokémon que vous aimerez