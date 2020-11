Ce mois-ci vient la nouvelle extension du légendaire MMORPG, et avec lui les Shadowlands.

S’il y a quelque chose dans lequel Tempête De Neige ne déçoit jamais, c’est son cinématique: le studio sait capturer toute l’épicité de ses univers fantastique et science-fiction. Maintenant, c’est au tour de World of Warcraft: Shadowlands, une extension qui arrivera sur 24 novembre au MMORPG légendaire. Accompagnant cette actualité: sa cinématique de lancement correspondante.

Pour les plus ignorants, nous devrons cette fois encore faire face aux décisions de Sylvanas – pour un changement – et plonger dans les Shadowlands, qui donnent son nom au jeu. En gros, c’est l’au-delà de l’univers Warcraft; et en tant que tel, il abrite les âmes des morts. Ceux-ci sont distribués par cinq royaumes différent: Bastion, Ardenweald, Maldraxxus, Revendreth et (celui-ci est un peu différent) The Maw, chacun avec son propre thème et arrière-plan. Chez 3DJuegos, nous avons eu l’opportunité d’en apprendre beaucoup sur Ardenweald, sans aller plus loin.

Le personnage à la fin est le Jailer, nouveau méchant Le fait est que l’équilibre entre ces régions est bouleversé, donc les héros d’Azeroth devront mettre de l’ordre dans la discorde. Comme prévu, avec ce nouveau contenu, le jeu se développe pour les vétérans et les nouveaux arrivants: il y a une nouvelle expérience pour les débutants, et un nouveau modèle de niveau avec un plafond inférieur (60) que nous pouvons atteindre en jouant au contenu de toute extension précédente.

Une fois que la frontière entre les réalités est floue, les joueurs peuvent rejoindre un curie pour profiter de vos propres personnages, missions et récompenses. Le défi ultime est Tour Torghast, un donjon procédural aux allures de voyous sur lequel nous reviendrons sans doute régulièrement. Et au cas où vous vous poseriez la question, le personnage qui apparaît enchaîné à la fin de la vidéo n’est autre que le Gardien de prison, nouveau méchant principal et responsable des maux imminents.

En savoir plus: World of Warcraft: Shadowlands et Blizzard.

