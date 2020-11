Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les actions d’Activision-Blizzard dans la dernière fois peuvent être assez discutables, plusieurs membres de son équipe ont quitté l’entreprise en raison de différences avec la créativité, différences que les fans de Blizzard ressentent également en raison de la direction prise par l’entreprise. Et est-ce qu’en dépit d’être l’un des développeurs les plus importants de l’histoire des jeux vidéo sur PC, la société a défini sa vision sur une plate-forme un peu plus compacte, les téléphones mobiles.

Tu peux lire: Les testeurs de Diablo Immortal adorent le jeu selon les testeurs de Blizzard

Les dirigeants l’ont déclaré lors de récentes réunions avec les investisseurs d’Activision-Blizzard, où il a été clairement indiqué que l’avenir d’Activision-Blizzard est dans les applications pour appareils mobiles. L’objectif est de continuer à étendre les franchises existantes à Android Oui ios avec «l’intention de finir par déplacer toutes les grandes sagas appartenant à Activision Blizzard».

Et c’est que l’entreprise voit dans cette plateforme sa meilleure opportunité de maintenir une présence sur le marché du jeu vidéo et de pouvoir augmenter ses chiffres de vente. Cette approche de l’entreprise est due au succès qu’elle a eu Call Of Duty: Mobile, un jeu qui a déjà accumulé plus de 300 millions de téléchargements dans le monde et devient une source de revenus considérables au sein de l’entreprise. Activision-Blizzard a déjà plusieurs jeux mobiles en développement, dont Diable immortel, jeu qui, selon les tests internes de l’entreprise, reçoit une réponse très enthousiaste.

Et que pensez-vous de ce changement de direction d’Activision-Blizzard?

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord