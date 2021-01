Battle.net, la plateforme de Blizzard, accompagne les joueurs sur PC depuis 1996. L’application a été renouvelée au fil des ans, la société ayant modifié son apparence et ajouté de nouvelles fonctionnalités, surtout social.

Blizzard a décidé que 2021 était le moment de donner un peu d’air frais à la plate-forme, il a donc mis au point une mise à jour majeure pour réorganiser Battle.net. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent désormais profiter de nouvelles fonctionnalités et ajustements.

De nombreuses améliorations et changements

Sur son site officiel, le studio a détaillé les améliorations qu’il a apportées à Battle.net et a confirmé qu’il prépare déjà plus de surprises pour les utilisateurs de la plate-forme de jeu numérique pour PC.

Bienvenue sur le nouveau https://t.co/hJ55RfDsOC! 🙌 👀 En savoir plus sur les fonctionnalités nouvelles et mises à jour: https://t.co/hM29HbuJBa pic.twitter.com/u4V7zHGTzO – Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) 14 janvier 2021

Les améliorations de yaz étaient disponibles pour certains utilisateurs en version bêta, mais ont finalement été publiées pour tout le monde. Grâce à ça, Battle.net vous permet désormais de créer des signets et d’organiser des jeux pour les saisir d’une manière plus simple. Un panneau social remanié a également été lancé, où les utilisateurs peuvent voir ce que font leurs amis sur chaque onglet de jeu.. Les joueurs pourront également être mieux informés au fur et à mesure que des options d’actualités et plus de contenu lié aux différents titres proposés par le client ont été ajoutés.

De plus, il existe un nouveau centre de notification où vous pouvez voir les messages et l’état de téléchargement.Blizzard garantit que l’accessibilité a été améliorée, car il est désormais possible de naviguer dans presque toutes les sections du service avec le clavier. En outre, des améliorations ont été apportées à la prise en charge des lecteurs d’écran et du contraste des couleurs.

Rappelons que Bliizard développe Overwatch 2, la suite du Hero-shooter avec lequel ils ont ajouté un mode histoire, et Diablo IV, le quatrième volet de la saga du jeu de rôle avec une perspective isométrique.