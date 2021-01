Les États-Unis opposent désormais leur veto à Xiaomi, cela signifiera-t-il l’adieu d’Android dans ses terminaux?

Écrit par David Freire chez Xiaomi

Le veto de Google sur Huawei, dont nous avons déjà parlé précédemment, provoque une crise chez le constructeur chinois puisqu’il perd de nombreux utilisateurs qui se tournent vers d’autres fabricants tels que Xiaomi ou Realme.

Donald Trump passe ses derniers jours à la Maison Blanche mais cela ne veut pas dire qu’il ne continue pas sa campagne particulière contre les entreprises technologiques chinoises, puisque le gouvernement américain vient de inclure le fabricant Xiaomi dans une liste d’entités qui seront bloquées par les États-Unis.–

Ce bloc n’est pas le même que celui de Huawei car Xiaomi est sur une autre liste noire

Huawei subit toujours les conséquences du veto de Google qui fait que ses derniers terminaux les ont lancés avec un Android sans services Google entraînant une grosse perte dans ses ventes en Espagne en particulier et en Europe en général et maintenant tout semble indiquer que le président américain a jeté son dévolu sur Xiaomi auquel un veto sera également appliqué, mais ce verrou ne sera pas le même que celui appliqué à Huawei.

Comme on nous le dit dans ., le gouvernement dirigé par Donald Trump a inscrit Xiaomi sur une liste noire d’entreprises qui seront bloquées par les États-Unis.

Concernant ces informations et comme on nous le dit dans Adslzone, la première chose que nous devons clarifier est qu’aux États-Unis il y a différents types de listes noires qui réglementent les relations des entreprises américaines avec d’autres entreprises étrangères.

Dans le cas de Huawei, le fabricant chinois est sur la liste noire de les entreprises qui ont des liens avec le gouvernement chinois, ce qui vous empêche d’utiliser la technologie des entreprises nord-américaines.

De son côté, la liste noire à laquelle il a été ajouté Xiaomi, dans lequel Huawei lui-même est également présent pour d’autres raisons, est composé de entreprises qui ont des liens avec l’armée chinoise et que, selon le gouvernement américain lui-même, ils sont “trop ​​proches pour constituer une menace potentielle pour les États-Unis”.

Cette liste noire dans laquelle Xiaomi a été inclus, qui a été créée en 1999 bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une grande attention jusqu’à l’arrivée de Trump au pouvoir, implique que les investisseurs des États-Unis ne sont pas autorisés à investir dans les sociétés figurant sur cette liste.

Cela signifie que Xiaomi pourra continuer à avoir des relations avec des entreprises américaines et, surtout, que vous pourrez continuer à utiliser votre technologie, quelque chose que Huawei est actuellement incapable de faire.

Même ainsi, la partie négative pour Xiaomi dérivée de son inclusion dans cette liste noire est que tout les investisseurs américains devront céder leurs participations dans la société chinoise avant le 11 novembre 2021, ce qui entraînera une chute drastique des actions et cela se traduira par une baisse de la capitalisation de la société chinoise.

C’est la réponse officielle de Xiaomi

Le fabricant chinois a publié une déclaration officielle dans laquelle il répond à son inscription dans cette liste d’entreprises liées à l’armée chinoise:

«La Société s’est conformée à la loi et a fonctionné conformément aux lois et réglementations pertinentes des juridictions dans lesquelles elle exerce ses activités. La Société rappelle qu’elle fournit des produits et services à usage civil et commercial. La Société confirme qu’elle n’est pas détenue, contrôlée ou affiliée à l’armée chinoise et qu’elle n’est pas une «société militaire communiste chinoise» définie dans la NDAA. La Société prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires. La Société examine les conséquences possibles de cette situation pour développer une compréhension plus complète de son impact sur le Groupe. La Société fera d’autres annonces le cas échéant. »