La Xbox Series X | S recevra dans quelques jours la nouvelle production de Bloober Team, The Medium. Ce titre d’horreur promet d’être la première grande exclusivité des 2 nouvelles consoles Microsoft. Eh bien, si vous avez attendu patiemment ce titre et que vous souhaitez y jouer dès la sortie du jeu le 28 janvier, alors cette information vous intéresse, puisque le développeur vient de partager la configuration système requise pour pouvoir y jouer, son poids et plus de détails à propos de son installation.

Moins de 10 jours avant la première de The Medium, Bloober Team a publié plus d’informations sur les spécifications du PC qui seront nécessaires pour pouvoir jouer le titre en douceur à différents niveaux de performance. Si vous aviez des doutes à ce sujet, le développeur le clarifiera complètement, car elle a partagé une table avec des spécifications différentes afin que le jeu ait un minimum, recommandé, élevé, ultra-performant et même avec des options de lancer de rayons optimales.

Si vous voulez jouer l’expérience à son niveau le plus bas (1080p à 30 ips), vous devez avoir au moins une carte vidéo GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1060 ou AMD R9 390X et un processeur Intel Core i5-6600 ou un AMD Ryzen 5. Un minimum de 8 Go de RAM sera requis et le système d’exploitation devrait être Windows 10 64 bits avec DirectX 11.

Vous pourrez jouer à The Medium à différents niveaux de performance

Naturellement, si vous voulez jouer à The Medium avec de meilleures performances, un meilleur équipement sera nécessaire et le maximum (Ultra, 4K à 30 fps) sans options de traçage de rayons nécessite une carte vidéo RTX 2080 (8 Go), un RTX 3060 TI ou un AMD RX 6800 (16 Go). Le processeur doit être au minimum un Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700 X, vous devrez avoir 16 Go de RAM et également un système d’exploitation Windows 10 64 bits avec DirectX 11.

Enfin, si vous souhaitez jouer la meilleure expérience que vous proposera The Medium, 4K à 60 fps avec ray tracing, vous devrez avoir les spécifications en ultra avec la différence d’inclure également une carte GeForce RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT (16 Go ) et DirectX 12. Nous vous laissons le tableau complet des exigences système ci-dessous.

Image: Équipe Bloober

Le support peut maintenant être téléchargé sur Xbox Series X | S et PC

Si vous prévoyez de jouer à The Medium sur Xbox Series X | S, vous n’avez pas à vous soucier de la configuration système requise, car vous êtes sûr de pouvoir y jouer sans problème. Tenez simplement compte du fait qu’il ne sera possible d’afficher le jeu qu’en 4K sur Xbox Series X. De plus, sachez que sur Xbox Series X | S, la fréquence d’images maximale par seconde sera de 30 ips; mais sur PC, il sera possible de le déverrouiller jusqu’à 60 fps via le menu du jeu (bien qu’il n’apparaisse pas dans l’image ci-dessus).

Dans tous les cas, Bloober Team indique que 50 Go d’espace de stockage libre sont nécessaires, qu’il s’agisse d’un lecteur à état solide (SSD) ou d’un disque dur conventionnel (HDD).

Comme le rapporte Twinfinite, il est déjà possible de télécharger The Medium à l’avance afin que, au moment de la sortie du jeu le 28 janvier, vous puissiez y jouer sans inconvénient. Selon les informations, le jeu ne nécessite que 23,07 Go sur Xbox Series X | S, tandis que sur PC un peu plus: 24,47 Go. Comme vous pouvez le voir, la taille est beaucoup plus petite que les 50 Go recommandés, mais vous devez tenir compte du fait qu’un patch du jour 1 peut également être publié au lancement, ce qui pourrait augmenter le poids.

Bloober Team a également partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour The Medium, dans laquelle vous pouvez voir comment ses mécanismes de jeu fonctionneront.Nous vous recommandons donc de le regarder si vous souhaitez en savoir plus sur l’expérience qu’il offrira.

Que pensez-vous des exigences de The Medium? Avez-vous déjà commencé à le télécharger tôt? Dites le nous dans les commentaires.

The Medium fera ses débuts le 28 janvier sur Xbox Series X | S en exclusivité sur console et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

