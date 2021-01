Bloodborne sur PS1? Un fan crée un démake du jeu FromSoftware

Un programmeur exécute le projet, ce qui a l’air génial.

Il est clair que les jeux vidéo de À partir du logiciel ils ont jeté les bases d’un genre, des jeux de type âmes. De plus, ses créations ont de grands fans partout dans le monde et les différents titres qui sont sortis du studio ont engrangé un grand succès. Mais que se passerait-il si ces jeux vidéo étaient sortis il y a quelques années? Pouvez-vous imaginer un Bloodborne sur PlayStation 1?

bien arrête de fantasmer parce qu’un programmeur crée un démake à diffusion hématogène comme si le jeu vidéo était sorti PSX. Lilith Walther est l’auteur de ce développement et partage régulièrement différentes informations sur Twitter sur l’avancement de son projet, PSX sanguin. Sans aucun doute, le travail que vous faites il est très prudent et le résultat est superbe.

Recréer évidemment le jeu pour une machine techniquement bien inférieure à la PS4 cela implique des sacrifices. Par exemple, le contrôle des caractères est plus rugueux que sa version normale et la puissance de certains ennemis a été ajustée, car la précision n’est pas la même qu’aujourd’hui. Le développement de ce curieux projet est toujours en cours, mais il avance bien, comme on le voit dans le journaux de développement.

Le contrôle des personnages est plus rude et la puissance de certains ennemis a été ajustéeCeci des demakes ce n’est rien de nouveau et, en fait, il est relativement courant de voir des projets qui sortent, et ils sont généralement très cool. Par exemple, un fan a créé une demake Resident Evil sur le Mega Drive; un autre a imaginé Hyrule Warriors comme un jeu Game Boy Color; et un autre, pour citer trois exemples, a recréé l’intro de Pokémon Sword and Shield comme si elle était sortie en 1998.

Bloodborne était un autre succès de l’esprit brillant de Hidetaka Miyazaki, dont nous vous racontons quelques curiosités. Bloodborne a également obtenu une place dans notre liste des 10 meilleurs jeux sans suite. En réalité,à quoi pouvons-nous nous attendre de cette série? Eh bien, pour le moment, il est impossible de le savoir, mais les dernières nouvelles sont que le producteur de Bloodborne et Demon’s Souls Remake a quitté Japan Studio.

